Un concursante de la Isla de las Tentaciones denuncia lo que vive en el programa: "Hay un doble rasero"

La Isla de las Tentaciones no sólo está siendo el reality del momento en la televisión. También las redes sociales han tenido su parte de protagonismo. El hecho de que el programa se emita de forma diferida hace que muchos de los que salen en la isla más famosa de la televisión en España puedan reaccionar en tiempo real a lo que está sucediendo en la pequeña pantalla. Y eso genera su vez polémicas. Fue el caso de Álex Bueno, el joven extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Al parecer durante una fiesta Bueno recibió muchas críticas por una supuesta actitud machista. Al parecer el joven había imitado (con cierta dosis de ironía y sarcasmo) el comportamiento de una mujer. Las críticas no se hicieron esperar. Tanto que el propio Bueno tuvo que explicarse a través de su cuenta en Instagram. "Ninguna compañera se sintió atacada, en un ambiente de fiesta imité a un sector de la noche que todos conocemos y existe. Estoy gastando bromas igual que las chicas vestidas de chicos imitaban a orangutanes (aquí vemos el doble rasero). No hago de menos a la mujer en ningún caso, me río de un sector muy conocido en las noches", afirmó el joven en una publicación en su "stories" de Instagram, una red social en la que cada vez cuenta con más seguidores y en la que se ha convertido en muy popular gracias en buena parte al formato en el que actualmente participa.

"Hablamos de feminismo y damos un bofetón en la mano a una mujer por "tocar" a un chico, ahora juzgar vosotros mismos. Prefiero que me ataquen por llorar, quejarme o ser bromista a dejar en ridículo a una persona que supuestamente quiero con mis actos delante de toda España", afirmó el joven haciendo hincapié en que "aprendamos el significado de machismo y feminismo" en un mensaje que no pasó para nada desapercibido.

Bueno fue uno de los jóvenes que tuvo que rectificar en redes sociales en cuanto se estrenó la Isla de las Tentaciones. De hecho Bueno llegó a borrar todas las imágenes que había colgado con su nueva pareja para evitar que todo el mundo supiera cómo había acabado el programa.

Lo cierto es que su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa tampoco estuvo exento de polémica ya que fue uno de los jóvenes de los que más se habló en redes sociales.