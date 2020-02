Preocupación y alarma por el estado de una joven que ganó Gran Hermano: "llevo ocho años luchando"

Desde que hace años protagonizó uno de los vídeos más simpáticos de Gran Hermano Vip (de hecho ella misma lo sigue teniendo como vídeo destacado en su Twitter), lo cierto es que poco más se había sabido de Nuria, la participante de GH más conocida como "Fresita". Pero al parecer es por voluntad propia. Nuria no ha optado, como han hecho otras concursantes de realitys de todo tipo, por seguir en las pantallas. Quiere, de hecho, que su nombre se desvincule de Supervivientes. Al parecer intentó ir pero ahora ya no quiere saber nada del concurso.

No en vano este concurso, en el que varios famosos tratan de convivir en una isla desierta pasando muchas necesidades, es el más visto de la cadena. Y es, además, el que abre la puerta tanto a contratos fuera de Telecinco (lo que se conoce como "bolos" en discotecas o bares), y a ser también protagonista en otros programas de la cadena. Pero a fresita parece que no le interesa. "Llevo ocho años luchando por ir y mi perfil no les interesa y a mi ellos tampoco, yo valgo mucho", aseguraba la joven.

Su negativa despertó el cariño en redes sociales. "Cuando una puerta se cierra se abre otra seguro", aseguraba un usuario de Twitter (precisamente muy relacionado con el presentador del debate de Supervivientes). "Tienes todo mi apoyo, la tele no sabe lo que se pierde por tener un nombre como tú", sentenciaba otro. "Eres guapa pero tienes la mejor de la belleza que es tu sonrisa", apuntaba un tercero. Una avalancha de comentarios que demuestra lo preocupados que están los fans y seguidores de Fresita por su estado de salud y por sus proyectos profesionales.

De hecho la historia de Fresita con Supervivientes viene de lejos. De bastante lejos. Ella misma ha ido comentado en las últimas semanas con varias personas en Twitter los nombres que se iban conociendo de la participación en la isla más famosa de la televisión y también mostraba su desencanto con un programa que, tal y como recuerdan sus amigos de las redes sociales, se ha convertido casi en una prolongación un poco artificial de Sálvame más que en un formato de convivencia al uso como solía ser.

Habrá que ver si finalmente alguien le hace la oferta o si el perfil de Fresita encaja dentro de la isla qué haría finalmente la joven.