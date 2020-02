Un exconcursante de Gran Hermano sorprende con su ruptura sentimental

Hay a veces que no podemos entender alguna de las situaciones que nos acechan. Es por eso por lo que nos volvemos locos a poner medidas a algo que quizás no tiene solución. El despecho y el recuerdo de un amor bonito puede con todo lo malo, si no que se lo digan a Yoli (GH 15), quien se ha dejado todo en el camino por recuperar su matrimonio, o al menos lo que recuerda de aquella bonita relación.

Jonathan por el contrario, se ha mostrado mucho más frío ante la cámara, quizás haya sido por el miedo a quedar de lo que no es. Los dos quieren estar juntos, pero cada uno a su forma ya que una quiere correr mucho y el primísimo necesita más tiempo para retomar lo que un día dejaron atrás. Los dos han protagonizado hoy el último de sus vídeos juntos, ya que han decidido poner fin a su relación tras haberlo intentado por todos los medios.

"Me he sentido súper acogido con todos vosotros, si lo pienso me pongo hasta triste, os quiero de verdad. Habéis sido mi familia. Me siento atacado porque no me habéis entendido" le decía Jonathan a la madre de Yoli, no sabemos si como despedida o en forma de agradecimiento. A lo que ella le respondía: "Yo creo que no lo estás haciendo bien y que tenéis que hacer vuestros caminos por separados".

Yoli aparecía en escena con los ojos rojos y completamente destrozada: "A mí me tienes ya reventada, no puedo más de verdad te lo digo, esto me está matando. Como, no ceno, qué hago, te estoy diciendo la verdad". Parece que Jonathan quería ir más despacio y por eso se ha sentido completamente agobiado con la situación: "Solamente queria hablar contigo y solucionar todo lo que había pasado y tu ya te metes en la cabeza que mañana tenemos que estar juntos. Lo hablamos un montón de veces, las cosas tenían que ir poco a poco y me agobias, no me sabes querer".

Los roles se han cambiado de una forma abismal, si antes era Yoli la que no quería volver a saber nada más de Jonathan, ahora es él, el que piensa que es muy difícil que ahora funcione algo. Yoli está cansada y siente que le ha tratado como si de un rollo se tratase: "Es imposible ir poco a poco cuando tu y yo no somos un rollo. Lo que no voy a tolerar es que un fin de semana sí y otro no". A lo que Jonathan simplemente ha confesado que: "Veo como que recae en mí toda la culpa. No estamos al mismo nivel. Me siento con la presión de que yo lo estoy haciendo mal. Siempre me he sentido como un bolsito".

El punto álgido del vídeo ha llegado cuando Jonathan le ha preguntado: "¿Piensas que debemos de apartarnos el uno del otro?" y ella ha respondido: "Es que no lo sé". El exconcursante de Gran Hermano 15 tiene claro que mientras que ella no esté del todo bien no podrán retomar el amor que un día sintieron: "Yo quiero que sigas yendo a terapia, creo que realmente no estás bien, yo creo que no soy el lado malo de todo lo que te está pasando".

Zanjando la conversación, Jonathan cerraba el vídeo diciendo que: "Al igual que yo no estoy preparado, tú tampoco lo estás. Yo sí que lo tengo claro, dudo que acabemos mal. Lo que tenga que ser será, pero sí que es verdad que creo que ha llegado el momento en el que nos tenemos que distanciar". Parece que, que dos personas quieran estar juntos no lo es todo. Tendrán que esperar.