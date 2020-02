Estos son todos los concursantes confirmados que estarán en la nueva edición de Supevivientes

Igualar la edición del año pasado que contenía entre sus filas nombres como el de Isabel Pantoja iba a ser algo complicado. Eso se sabía desde un primer momento. Pero se han puesto manos a la obra. A continuación te mostramos el casting completo (que se ha confirmado por ahora) de la nueva edición de Supervivientes de este año. El reality por excelencia de Mediaset promete emociones fuertes.

Vicky Larraz, nueva concursante de 'Supervivientes 2020'

Vicky Larraz se ha convertido en la sexta concursante confirmada de Supervivientes 2020. La cantante del conocido grupo 'Olé Olé' se suma a esta aventura donde compartirá isla con el resto de supervivientes que ya conocemos: Albert Barranco, Rocío Flores, Bea la ganadora de GH 17, Ivana Icardi y Nyno Vargas.

"Este año me uno a la aventura y os podéis imaginar que voy a darlo absolutamente todo. Voy súper emocionada y espero que me acompañéis y lo viváis intensamente, como a mí me gusta vivir las cosas", explicaba en su vídeo de presentación. La antecesora de Marta Sánchez en 'Olé Olé' quiso entrar en directo en Sábado Deluxe después de que se anunciase oficialmente su participación. Visiblemente nerviosa, aseguró que lo peor que va a llevar es el pasar hambre. ¡Mucho ánimo Vicky!

Nyno Vargas, nuevo concursante confirmado de 'Supervivientes 2020'

La lista de los concursantes de la nueva edición de Supervivientes se va cerrando. A los nombres de Albert Barranco, Rocío Flores, Bea la ganadora de GH 17 e Ivana Icardi se suma ahora el de Nyno Vargas.

María Patiño ha sido la encargada de anunciar este nombre en un sábado donde esta noche podremos conocer al sexto superviviente que se adentra en esta aventura.

Nyno Vargas, quinto concursante confirmado de Supervivientes 2020, es un cantante que se está abriendo un camino muy fuerte en el panorama musical. Al lado de Juan Magán ha sacado el éxito Dama y vagabundo, que tiene más de 75.000 reproducciones en solo dos semanas.

"Estoy deseando empezar esta nueva aventura y que vosotros me acompañéis", explica en su vídeo de presentación que ha subido a su perfil de Instagram.

El hijo de Pepe Navarro, se une a la lista

Alejandro Reyes, el hijo de Pepe Navarro e Ivonne Reyes fue el último nombre en anunciarse esta mañana en El Programa de Ana Rosa.

Bea, tercera concursante confirmada de 'Supervivientes 2020'

Bea se convierte en la tercera concursante oficial de 'Supervivientes 2020'. También conocida como 'Naranjita' entre sus seguidores, enamoró a toda la audiencia durante su paso por 'GH 17' con sus risas, alegría y una forma de ser que la llevó a ganar el maletín.

La nueva concursante ya sabe lo que significa ganar un reality y ahora, si quiere repetir la hazaña, deberá darlo todo en la isla y convertirse en una auténtica superviviente. La lista oficial de concursantes va tomando color con la confirmación de Albert Barranco, Rocío Flores y Bea.

Rocío Flores, segunda concursante confirmada de 'Supervivientes 2020'.

Rocío Flores conoce el mundo de la televisión desde que era pequeña. Hija de Rocío Carrasco y Antonio David Flores, nieta de Rocío Jurado y Pedro Carrasco, las cámaras la han seguido desde que nació. Sin embargo, no fue hasta 'Gran Hermano VIP 7' que irrumpió en la televisión. Lo hizo, además, con la intención de defender a capa y espada a su padre y demostrar lo muy unida que está a él.

Aunque Rocío siempre ha estado muy cerca de la televisión, su primera aparición fue por casualidad. En 2017, Gloria Camila participaba en 'Supervivientes' y, en su regreso a España, Rocío acudía al plató para recibirla. Dos años más tarde, su padre reapereció en 'GH VIP 7' y su vuelta provocó el nacimiento de una estrella televisiva: Rocío Flores, que no dudó en mostrar públicamente su incondicional apoyo a su padre. Rocío acudió a cada gala para defender a su padre y mostró en varias ocasiones el fuerte carácter que tiene.

Albert Barranco, primer concursante confirmado de 'Supervivientes 2020'

Albert Barranco se dio a conocer por su participación en 'MyHyV'. El extronista demostró ser una persona carismática y un auténtico seductor. Ahora, Albert se lanza a la aventura de 'Supervivientes 2020' y se convierte en el primer concursante confirmado de la edición: "Estoy que ni me lo creo, quiero dar las gracias al equipo por contar conmigo, por darme esta magnífica oportunidad que llevo tanto tiempo esperando y no pienso fallaros. Va a ser la mejor edición de la historia ¡Nos vemos en Honduras!".