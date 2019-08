Reaparece una ganadora de Supervivientes a la que el público había olvidado

Supervivientes no nació con Isabel Pantoja. Es cierto que la tonadillera hizo que el programa llegara a cuotas de audiencia poco vistas hasta ahora pero también es verdad que el programa lleva emitiéndose en Telecinco desde el año 2000. Una friolera de 20 años. Y lo cierto es que el público apenas recuerda quienes fueron los ganadores de las primeras ediciones del (con el permiso de la Isla de los Famosos), el reality de superviviencia por excelencia.



Una de las primeras famosas en ganar (hay que recordar que este formato empezó como Gran Hermano reuniendo a personas anónimas y que a los mandos de estos programas llegó a estar gente del prestigio de Paco Lobatón), fue Carmen Russo, una conocida artista italiana. Tal y como recuerda la propia Telecinco en un artículo reciente "la diva italiana se convirtió en una de las grandes protagonista de la edición por la relación que estableció como un Coc Enzo en la isla desierta". A la final llegó junto a otra gran olvidada: la extriunfita Verónica Romero. Al final la italiana se llevó el voto del 55 por ciento del público. Y donó parte del premio a una organización no gubernamental.



Russo fue madre a los 53 años el año pasado. Entonces muy pocos recordaban que esta italiana había participado en Supervivientes. Pero ahora ha reaparecido. Y lo ha hecho en una revista italiana en donde ha posado contenta con su nueva familia y en donde además ha mostrado su mejor cara. Todo parece indicar que ha vuelto a vivir un gran momento.



Supervivientes se ha convertido en el buque insignia de Telecinco. No en vano es el programa que más audiencia consigue en todo el año de cuántos se emiten en Mediaset. Además este concurso de superviviencia permite algo que hace muy bien Telecinco: que todo el resto de programas vivan de lo que se habla en los platós de Supervivientes haciendo casi imposible que pase un día entero sin que por una cosa o por otra en todos los programas de la cadena se acabe hablando de alguna polémica que surja en la isla.



Tras acabar la última edición del programa en unas semanas tomará el relevo la versión VIP de Gran Hermano, en la que a buen seguro también habrá más de un famoso que dará que hablar y que de paso alimentará todos los programas de la cadena. Queda poco para comprobarlo.