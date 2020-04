Las series de Netflix que tienes que ver antes de que acabe la cuarentena para poder participar en las charlas de café

Si hay un claro triunfador en esta cuarentena (además de la cocina), ese es sin duda el servicio de vídeo bajo demanda de Netflix. Quién más quién menos ha aprovechado estos días para engancharse a nuevas producciones que permitan pasar mejor las largas horas de encierro. Pero ¿qué series son las que más triunfan?, ¿cuáles son las ficciones que tienes que ver antes de que acabe todo esto para poder participar en las charlas de café?

Desde hace semanas Netflix permite ver en una lista las diez ficciones que más triunfan en España. A continuación te resumimos cuáles han sido las series más vistas en los últimos días para que te hagas una idea de lo que tienes que ver si buscas alguna recomendación o si bien a la vuelta al trabajo quieres presumir de tener una opinión de todas las series.

Jugando con fuego

Fue la serie más vista durante muchos días seguidos. Y no es para menos. "Gente guapa y soltera se conoce y socializa a orillas del paraíso", rezaba su título. Para no perdérselo. Una sola temporada de ocho capítulos que ofrecía un enganche fácil y una trama sencilla sin demasiadas pretensiones para una noche de Netflix y manta.

La casa de papel

Era obvio que si algo iba a triunfar en estas temporada de encierro era esta producción española que empezó en Antena 3, que el canal en abierto decidió retirar por falta de audiencia y que sin embargo a nivel internacional consiguió colocarse como la ficción más vista de la historia de Netflix en lengua no inglesa.

Unorthodox

Se trata de una de las revelaciones de la temporada. Una serie de esas que llega sin demasiada publicidad y sin demasiadas pretensiones pero que con cuatro capítulos te deja con ganas de más.

Outer Banks

Una ilsa de ricos y pobres en las que un joven busca un tesoro escondido. Una especie de Piratas del Caribe en versión moderna que llegó a colarse en el top 10 de España.

El dragón: el regreso de un guerrero

La publicación de la segunda temporada ha vuelto a traer a la actualidad esta serie que en su día pasó sin mucha pena ni gloria.

Toy Boy

Otro ejemplo como La Casa de Papel (también producida por Atreseries) de ficción que triunfa más en Netflix que en Antena 3, que pasó varias semanas emitiendo sin demasiado éxito esta serie en la que un joven se ve implicado en varios casos de asesinato.

Vis a Vis

Tercera ficción de Atreseries que nos encontramos en este ranking. Y de nuevo con éxito. El estreno en Fox de la nueva temporada de la ficción (en realidad es un spin-off) ha vuelto a traer a la palestra a esta ficción española que se inspiró en Orange is the new black.

Ozark

La vuelta con nuevos episodios de esta serie la ha convertido en uno de los clásicos de Netflix.

Élite

La ficción española de Zeta estudios se consolida en esta nueva temporada como un buen placer culpable para todos los públicos aunque esté enfocada al público joven.

Prison Break

La cuarentena también ha servido para volver a recordar series que creíamos olvidada como Prison Break. Capítulos que enganchan y que muchas veces apetece volver a ver.