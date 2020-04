Un colaborador de Ana Rosa pide perdón por "frivolizar" contra una famosa

Rectificar es de sabios y más si los errores se cometen única y exclusivamente por un lapsus derivado de estar demasiadas horas contando lo que pasa en directo. Joaquin Prat, el copresentador del programa de Ana Rosa en Telecinco (que ahora también se hace cargo de Cuatro al día en el segundo canal de Mediaset España), tuvo que pedir perdón hace unos días a Chenoa después de meterse con ella por como llevaba la cantante el confinamiento.

De todos es sabido desde que empezó toda esta lucha contra el coronavirus y la política de confinamiento que la cantante que se dio a conocer en la primera edición de Operación Triunfo no lo está pasando bien. Y no sólo porque su novio sea médico. Chenoa ha tenido incluso que cancelar su boda por el coronavirus. No está en su mejor momento y por eso tampoco quiere atender a los medios de comunicación que demandan cada día nuevas informaciones acerca de cómo está o de cómo se siente.

El caso es que la cantante ha llegado incluso a contestar airada a los reporteros que la persiguen y que hacen guardia en su casa. "Vigilan incluso si salgo a aplaudir a las ocho o no poniéndose delante de mi casa", llegó incluso a decir en uno de sus stories de Instagram. Su actitud poco colaboradora hizo que Joaquín Prat la criticara en su programa Cuatro al día. Un tuitero le pidió a Prat que se disculpara y el comunicador ni tan siquiera lo dudó.

"Aprovecho la oportunidad que me brindas para hacerlo. Mil disculpas @chenoa por haber frivolizado ese comportamiento. Mi afecto y respeto", sentención el comunicador demostrando que muchas veces se puede quedar bien con tan sólo un mensaje de disculpa en redes sociales.

Actualmente Prat pasa varias horas al día en pantalla. Además de sustituir a Carme Chaparro al frente de Cuatro al día parece que Mediaset todavía no ha encontrado el sustituto ideal para ponerle con los temas del corazón y de prensa rosa en El Programa de Ana Rosa en donde, eso sí, Prat tiene al menos ahora un papel un poco más secundario ya que no es protagonista desde primera hora (desde las nueve de la mañana que arranca el programa) sino que se incorpora un poco más tarde para estar con los espectadores hasta que acaba el programa a la una y media de la tarde.