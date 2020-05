Alexia Rivas enferma y deja Telecinco: la joven "ha estallado"

Socialité no contó esta mañana con la presencia de Alexia Rivas. A pesar de que la joven es noticia desde que hace ya más de una semana se colara por detrás en un vídeo de Merlos en directo la joven no ha ido a trabajar a su programa. "Ha estallado", contaban esta tarde los colaboradores del programa de Emma García "Viva la Vida" asegurando que la joven está enferma, ha tenido que coger la baja por ansiedad. La fama y la televisión no le parecen estar sentando del todo bien.

Aunque hay opiniones para todos los gustos. Una reportera de Viva la Vida que esta tarde conectó en directo con su programa desde la casa de Alfonso Merlos aseguró que había escuchado como la chica hablaba con su pareja en tono desenfadado y tranquilo. Entonces, ¿le ha sentdo bien a la joven esta fama que incluso llega a ser internacional.

Si hay algo que parce claro entre los que siguen el culebrón de los cuernos que supuestamente Alfonso Merlos le puso a Marta López con la reportera Alexia Rivas eso es, sin duda, las ganas y necesidad de fama que mostraba la joven desde hace años. Lo dicen los testimonios recogidos tanto por Socialité (el programa en el que trabaja la joven) como por Sálvame o Viva la Vida. De hecho muchos aseguran que la joven había intentado antes salir con Javier Negre (el presentador del programa en el que se vio la infidelidad) y con varios jefes de Mediaset que le llegaron a ofrecer un programa propio para que pudiera ejercer como presentadora.

Los datos de audiencia también dejan otra cosa clara: el culebrón funciona. Sálvame, Viva la Vida e incluso Todo es Mentira (en Cuatro) han marcado máximos con datos que no se veían desde hace años. Tanto que lo que parece claro es que Mediaset quiere más. ¿Cómo? Muchos ya a apuntan a que la cadena baraja que la joven participe en programas de la cadena que la hagan más famosa como Supervivientes 2021, el reality por excelencia.

Marta, hundida

Marta López no parece estar pasando un buen momento. Ni en lo personal ni en lo profesional. La colaboradora de televisión (que fue una de las que saltó a la fama después de participar en Gran Hermano) ha sido noticia este fin de semana tras su abrupta ruptura con Alfonso Merlos, el periodista de política con el que salía desde finales del pasado 2019. López lleva ya varios días recorriendo los platós de televisión. Ha concedido varias entrevistas en las que ha explicado, entre otras cosas, las razones por las que lo ha pasado mal en los últimos meses y cómo Merlos intentó ayudar en lo que podía desde su profesión como abogado.

Fue precisamente cuando habló de la supuesta ayuda de Merlos cuando dejó entrever los problemas económicos por los que ha pasado esta empresaria que incluso estuvieron a punto de llevarla a participar en Supervivientes (no en vano es uno de los concursos de la televisión que mejor se pagan y que más fama da a quién participa).

"Tenía una empresa con un Erte y se lo consulté. No podía pagar a los trabajadores. Además también me tramitó varios impagos de alquiler de varios locales de mi propiedad", afirmó López.

Todo comenzó la semana pasada cuando (en teoría sin querer) Javier Negre dejó que en su programa de Youtube "Estado de alarma" se colara, detrás de Merlo en videoconferencia, la imagen de una joven en bikini. El vídeo dio la vuelta al mundo. Desde ese primer momento todas las miradas se posicionaron en Marta López. No, no lo habían dejado. De hecho ella asegura que unas horas antes el famoso colaborador de televisión todavía había mandado un mensaje insistiendo en que se casaran.

López identificó desde un primer momento quién estaba detrás del vídeo. "Hacía tiempo que la seguía en Instagram y que hablaban", aseguró la tertuliana de varios programas de Mediaset España. Pero ¿cómo reaccionó en un primer momento? Ella misma lo contó el pasado fin de semana durante su paso por Viva la Vida y Sálvame Deluxe.