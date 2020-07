Así es la participante de First Dates de la que todo el mundo habla: "Me he enamorado"

Cuando ya creían que lo habían visto todos muchos fueron los espectadores que la pasada semana se quedaron de piedra al ver a una de las participantes en el programa First Dates de Cuatro, el concurso de parejas presentado por Carlos Sobera en el que personas de todas las edades y condiciones tratan de buscar el amor.



Han sido tantos los programas emitidos que los espectadores ya se sorprenden por poco. Pero en Twitter la participación de la joven Midori, de 33 años, no pasó desapercibida. "Lo mejor de la noche, que chica más maja, parece un hada de cuento. Encantadora", confesaba una usuaria de Twitter utilizando el hastag del programa. "Es monísima y entrañable", añadía otra que se definía como "encantada de lo emocionada que veo a Midori". También se hablaba de la suerte de su pretendiente. "Es uno de los hombres mas enviados de este país, te llevas a un amor de mujer, ojalá tengáis suerte el uno con el otro", decía este tuitero.

















Fernando, en estos momentos, eres uno de los hombres más envidiados de este país, te llevas un amor de mujer Midori.

Ojalá tengáis suerte el uno con el otro. #FirstDates27D pic.twitter.com/AIkG3hFpfO



— Omertá (@Omert48574298) December 27, 2019









Si algo se puede decir de First Dates, y eso hay que reconocerlo, es que es uno de los pocos programas que ha conseguido tener audiencia en Cuatro sin excesiva promoción en Telecinco y sin que la cadena "hermana mayor" le echara un cable. Además su mérito es doble. No en vano tiene que competir en un momento en el que por una parte hay muchos espectadores delante de la televisión (a eso de las diez de la noche muchos españoles están o cenando o tirándose en el sofá)El éxito de este formato ha sido tal que Cuatro ha querido explotarlo. Y no sólo haciendo que se prolongue la vida de este programa durante años.Pero, como a todo, al programa no le faltan detractores o incluso hay quién piensa que todo está preparado y guionizado antes de emitirse . Sin embargoen las que desde el mismo formato se han intentado dar pruebas de lo contrario y de que la realidad en no pocas ocasiones supera a la ficción.