El programa de Telecinco Sálvame trata en las últimas semanas de arañar espectadores para la ultima hora del programa. A pesar de que el formato de la Fábrica de la Tele sigue funcionando como el primer día y da buenos datos de audiencia haciendo que durante todo el día la cadena sea líder en las franjas de la tarde, la marcha de Pasapalabra de Mediaset a Atresmedia ha abierto una tremenda brecha en este liderazgo y ha hecho que Telecinco deje de ser líder a última hora de la tarde y en el informativo de la noche.

De hecho Telecinco ya lo intentó todo. Primero quiso evitar la fuga de espectadores programando en los últimos 20 minutos de sálvame el concurso “El Tirón”. La idea era buena. Se trataba de otra especie de rosco con preguntas de actualidad que presentaba Christian Galvez y que contaba con los mismos concursantes (muy conocidos para la audiencia) que había contado Pasapalabra. Pero no tuvo éxito.

Poco después Sálvame tiró la casa por la ventana. Amplió un poco más el programa que pasó de durar cuatro horas a cinco y creó lo que se llamó “Sálvame Tomate”, una especie de “Aquí hay tomate” que venía a última del día y en el que se contaban los temas que se habían estado “cebando” durante toda la tarde. La idea era buena. Generar expectación hasta última hora. Pero tampoco funcionó.

La última baza de Telecinco se juega desde hace varias semanas. La Fábrica de la Tele se ha sacado de la manga un concurso llamado “Quiero dinero” en el que somete a los invitados de Sálvame a preguntas más que comprometidas y en las que se juegan ganar importantes cantidades de dinero. Si bien al principio el programa funcionó sometiendo a Chelo García Cortés a todo tipo de perrerías, lo cierto es que ahora está empezando a fallar.

El último en sentarse en el trono de este formato que cada vez tiene menos tirón y por lo tanto menos minutos en antena, ha sido Canales Rivera. La pasada semana, el viernes, el programa acabó con una pregunta que no gustó nada al invitado. “¿Te has acostado con Carmina Ordoñez?”. “No, y me parece que la pregunta es de muy mal gusto”, aseguró el torero poco antes de que Paz Padilla diera paso a informativos Telecinco sin tan siquiera darle tiempo a polemizar (un truco que la cadena lleva semanas haciendo para ganar audiencia de arrastre en el informativo de la noche que en este caso presenta Pedro Piqueras).