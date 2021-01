Isa Pantoja se ha sentado por primera vez en el plató de Ana Rosa y ha hablado abiertamente sobre la guerra que hay servida en su familia. Un tema del que llevamos hablando desde el mes de noviembre. La hija de Isabel Pantoja ha confesado que la situación es muy delicada en su familia y que el distanciamiento viene provocado por dos temas: la herencia de Paquirri y las declaraciones de su hermano en televisión en las que afirmaba que la cantante no había sido buena madre con él.

A su entrada en plató, aseguraba que: "Estoy súper desubicada, no sé qué decir. Estamos todos con salud, es lo más importante para mí y dentro de lo que cabe sí que estoy más unida con mi hermano y es lo único positivo que puedo sacar. Nochebuena la pasé en mi casa con mi hijo, Dulce y Asraf y Nochevieja con mi hermano y la familia de Irene".

Sobre el comportamiento de su madre: "Ella es así, está muy dolida con lo que ha pasado y lo paga con todos, lo paga conmigo. Probablemente yo no tenga tanta culpa o yo no tenga culpa, pero los nietos tienen menos culpa. Hay una conversación en la que yo la digo que cuando todo esto pase puede ver a Alberto, pero yo creo que no está para eso. Mi madre está deprimida por lo de Kiko, pero quién no, que te haga tu hijo eso. El reconoce que no ha estado bien".

En cuanto al trato que tiene su madre con su hijo, asegura que es más cercano que con las hijas de Kiko ya que muchas veces va la tonadillera a por el a Jerez de la Frontera: "Ella va a recoger a Alberto cuando yo necesito que vaya porque le pilla a media hora, como ella no se mueve de allí... Si le llevan a las niñas se queda con ellas sin problema, pero a Sevilla no va. A Alberto desde antes de que entrase a la casa. Me duele más por Alberto. Yo he vivido una infancia buena, pero he tenido mis problemitas que a la hora de enfrentarme al mundo me cuesta socializar y muchas veces doy la impresión de ser una persona borde. Cosas como esto que está pasando en mi familia es extraño para la gente, pero es a lo que yo estoy acostumbrada pero en otras dimensiones".

Y es que lo que más le duele a Isa Pantoja es que su hijo se está perdiendo a su abuela por la situación que hay: "Me molesta que le salpica a Alberto y el pregunta y me da cosa (se emociona). Es que los niños se enteran de todo, echa de menos a su abuela, tiene a su abuela por parte de madre, pero no a mi madre. Las hijas de mi hermano no tienen abuelos por parte de madre ya... mi hijo no puede ir a cantora, no puede, o sea la situación que hay... no puede".

De todos es sabido que María del Monte fue, durante muchos años, amiga íntima de Isabel Pantoja. Tanto que fue la impulsora y el principal apoyo para la cantante cuando decidió adoptar a Isa Pantoja. Fue -y es todavía- madrina de la colaboradora de televisión, pero ya nada tiene que ver con el pasado. Su relación se frustró cuando la tonadillera rompió todo vínculo con la cantante de 'Salta la rana'.

Hoy, Isa Pantoja ha regresado a su programa y ha hablado abiertamente sobre el conflicto familiar que hay en su familia. Ha aprovechado para enviar un beso súper fuerte a María del Monte como agradecimiento de lo bien que se ha portado con ella siempre y del respeto que ha tenido con toda su familia.

Y es que ya sabemos que María nunca ha hablado públicamente sobre el motivo de la enemistad con Isabel Pantoja y mucho menos sobre los hijos de esta. Eso es algo que la pareja de Asraf Beno ha querido agradecer y ha confesado que le guarda un cariño inmenso porque tiene muy buen recuerdo de ella.

"Perdí contacto a los seis años o por ahí, no me acuerdo. yo luego volví a retomar la relación cuando tenía 12 años, fui a su casa. Yo la tengo mucho cariño, me encantaría retomar la relación con ella, siempre se ha portado súper bien conmigo, la familia también. Si hemos tenido contacto o no prefiero que se quede para mí, pero quiero mandarla un beso desde aquí porque sabe que le tengo mucho cariño. Estas Navidades me ha devuelto contacto con muchas personas cuyos nombres me reservo" de esta manera, Isa Pantoja ha dejado en el aire cómo es ahora su relación con María del Monte, pero sí que ha querido dejar claro que tiene un gran cariño por ella.