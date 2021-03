El cantante, actor y presentador de televisión Álex Casademunt falleció anoche en Mataró (Barcelona) al chocar frontalmente el turismo que conducía con un autobús de la línea 5 del servicio Mataró Bus, que iba sin pasajeros, por causas que investiga la Policía Local.

Pese a que las primeras informaciones apuntaban a que cuando sufrió el accidente mortal el exconcursante de la primera edición de Operación Triunfo (OT) iba en moto, el consistorio ha precisado este miércoles en un comunicado que el siniestro se produjo cuando Álex Casademunt conducía un turismo, en el que no llevaba pasajeros.

Carismático y con un sentido del humor y una simpatía difíciles de igualar, Álex siempre fue uno de los concursantes más queridos de OT y, 20 años después de su entrada en la academia, todavía mantenía una gran amistad con muchos de sus compañeros que, rotos de dolor, lloran su muerte a los 39 años.

A esta despedida se ha sumado esta tarde Marta López desde el plato de Sálvame. Desconsolada y entre lágrimas, la colaboradora recordado ha "su amigo" y ha contado algunas intimidades que no han gustado a los usuarios de las redes sociales, que rápidamente la han convertido en trending topic entre críticas. "Mucho lloro, pero contando con pelos y señales su vida. Eres de lo peor". "Marta López, la que está llorando por su "amigo" Alex casademunt en un plató de Telecinco diciendo que estaba arruinado y que tenía deudas. Que miserable...". "Señores de Sálvame, no es el día ni el momento para hablar cosas de la vida personal y económica de una persona que acaba de fallecer con 39 años... decídselo a Marta López, que ni es amiga ni es nada... RESPETAD por favor", son algunos de los comentarios que se han mandado por la red social.

Cállate Marta López!!!

Mucho lloro, pero contando con pelos y señales su vida. Eres de lo peor 😤😤😤

D.E.P Alex#yoveosalvame — Bichito (@Happy01033936) 3 de marzo de 2021

Marta López, la que está llorando por su "amigo" Alex casademunt en un plató de Telecinco diciendo que estaba arruinado y que tenía deudas.



Que miserable...#yoveosalvame — 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐫é𝐞 🦋 (@desiireen21) 3 de marzo de 2021

La colaboradora también ha querido despedir al cantante a través de un mensaje que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. "No me lo puedo creer, cómo te has ido así, tan pronto... mi Sosi, mi amigo, mi confidente. No me lo puedo creer, eres parte de mi vida, han sido 20 años juntos Sosi, 20 años de risas, negocios, cariño.. mucho cariño, complicidad, juntos creamos un proyecto. No me lo puedo creer, ahora que siendo papá llenaste tu alma. No me lo puedo creer Sosi, habíamos quedado en hacer muchas cosas, me prometiste que me ibas a ayudar... No me lo puedo creer, tan lleno de vida siempre, incansable, cierro los ojos y nos veo en el barco, en Punta Umbría dónde tanto nos gustaba estar, con tu guitarra, escribiendo canciones, cantando, siempre sonriendo, soñando en todo lo que ibas a hacer. Se que un trocito de mi se ha ido contigo y una parte de ti siempre estará conmigo, hoy rezaré por ti Sosi, te quiero mucho y es que... No me lo puedo creer".

El fallecimiento de Álex Casademunt, de 39 años, ha sido confirmado esta madrugada por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter ha señalado: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".