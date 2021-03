Este jueves es un día muy especial para Gema López, que ha querido compartir públicamente con todos sus seguidores de su perfil de Instagram el resultado de su nuevo retoque estético. Y es que son muchos los rostros conocidos que se someten a tratamientos para embellecerse, sobre todo personajes públicos que están expuestos mediáticamente por su trabajo o simplemente porque quieren verse bien delante del espejo.

La colaboradora de televisión se sometió hace unas semanas a una técnica de liposucción para tonificar su abdomen. Se trata de una cirugía que, según ha informado en el vídeo que ha colgado en su perfil, es mínimamente invasiva y sirve para eliminar pequeños cúmulos de grasa.

Con esta herramienta de remodelación corporal, Gema López se siente más a gusto que nunca. Lo cierto es que la colaboradora de 'Sálvame' ya se ha hecho algún retoque con anterioridad, como un lifting de ojos, para sentirse mejor consigo misma. Nosotros la vemos mejor que nunca, ya que además de ser una de las colaboradoras más todoterreno del programa, es una de las más coquetas.

A este último retoque de Gema López ha reaccionado, entre otros, María Patiño, a quien le ha encantado el resultado en su abdomen y que, por cierto, también tiene experiencia en retoques estéticos.

Mila Ximénez vuelve a ‘Sálvame’ y habla de su cáncer: “Se ha complicado”

Mila Ximénez ha regresado este martes al plató de 'Sálvame' tras varias semanas de ausencia. La colaboradora, que se ha estado sometiendo a un fuerte tratamiento de quimioterapia por el cáncer que le fue diagnosticado el pasado verano, ha admitido que durante todo este tiempo ha estado muy débil y sin poder levantarse de la cama.

"He estado en la cama casi un mes", ha reconocido la periodista después de reencontrarse con sus compañeros de faena: "La gente ha estado muy preocupada y yo también. Estas dos semanas quiero trabajar. Se ha complicado una de las zonas y me van a hacer un TAC, cuando me den el resultado tomaré una decisión".

En su esperada reaparición ante las cámaras, Mila ha hablado con claridad sobre el estado actual de su salud: "Lo que me ha pasado este mes no se lo deseo a nadie. Me he asustado". "Me gusta vivir pero con calidad de vida", ha señalado antes de añadir que cada día está "más preparada" para lo que pueda ocurrir en el futuro.

"No me veo con un tubo en la nariz como Pau Donés", ha admitido la colaboradora de 'Sálvame', que ha impactado a los espectadores con algunas de sus declaraciones: "Si me dicen que esto va para largo y no saben si el tratamiento va a funcionar, lo dejo y hasta que dure".