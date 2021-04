El empiece de 'Viva la vida' esta tarde ha sido bastante impactante ya que se ha tratado un tema del que se lleva hablando años y del que, parece ser, sabremos la verdad al respecto. Rosa Benito ha sido tachada de topo y han asegurado que pasaba información a los colaboradores desde que empezó en televisión sobre la familia Jurado.

Ana María Aldón ha asegurado que con Rosa: "Yo tengo una relación cordial con toda la familia, no nos vemos muy a menudo, pero cuando nos vemos no hay ningún problema". La colaboradora confiesa que lo que más le preocupa es la salud de su marido: "Está todo bien, pero él se sigue encontrando mal, el documental no tiene fin, yo estoy esperando que llegue el final ya".

Diego Arrabal ha asegurado que la exmujer de Amador Mohedano ha hablado siempre de lo que sucedía en la familia, sobre todo en los meses en los que Rocío Jurado estaba enferma. Sin embargo, Kiko Matamoros ha confesado que a veces hablaba, pero siempre con buena intención y nunca con la finalidad de filtrar: "Más que del matrimonio, de la familia. Hizo muchos, algunas veces en defensa de Rocio, Ortega, de la propia Rocío Carrasco y algunos son alucinantes porque era la voz que se traspasaba de parte de Rocío Carrasco, como la acusación que se hacía sobre su hijo David, respecto al comportamiento de José Fernando, la relación de éste con sus padres, algunas se hicieron públicas en el plató y otras no se han hecho públicas por la barbaridad que se contaba".

Además, Matamoros ha asegurado que Rosa: "fue utilizada, sabiendo donde estaba, para transmitir información interesada. A veces, en defensa o creyendo que le estaba haciendo el bien a quien fuera, no estaba acertada, pero no creo en la mala fe de Rosa".