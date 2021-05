Presumiendo de tipazo y de bronceado con un look de lo más sexy compuesto por minifalda de estampado animal print en blanco y negro a juego cazadora en tejido denim y un sensual sujetador rosa fucsia, Cristina Pedroche ha reaparecido públicamente como Intimina - productos femeninos de higiene íntima - y una vez más ha sorprendido por su franqueza al hablar de temas tabú como la menstruación, asegurando que aunque sigue recibiendo críticas cada vez que comparte imágenes de su copa menstrual en sus redes sociales, a ella le da "igual porque yo soy como soy. Y si no me critican por esto lo hacen por otra cosa"

Feliz por el éxito de su nuevo programa en Neox, Love Island, la presentadora confiesa que ha sido una experiencia "maravillosa". "Sabía que me lo iba a pasar bien con este formato. Cuando me lo dieron a mí dije, ¡Dios mío! Me lo voy a pasar increíble y así fue. Los concursantes eran muy guais y al final a día de hoy siguen juntos esas parejas que se crearon allí, y yo feliz", asegura.

Desvelando que "creo en el amor a primera vista", Cristina ha recordado cuando conoció a su marido, Dabiz Muñoz: "La primera vez que vi a Dabiz fue verle, me sonrió y dije, me quiero casar con este señor, me acabo de enamorar". Y por este motivo está a favor de programas como 'Love island y confiesa que es bastante consumidora de realities de todo tipo. "Me gustan", admite.

Consolidada como uno de los rostros más populares de la pequeña pantalla, imposible no preguntar a Cristina por la comentadísima docuserie de Rocío Carrasco, a quien no ha dudado en mostrar su apoyo tras su desgarrador testimonio. "Me parece bien que lo cuente cuando quiera y de la manera que quiera. Apoyo a cada mujer que se exprese como quiera y si ella ha sentido que ahora lo tenía que contar, a mí me parece bastante bien, la verdad", afirma.

Todavía muy afectada por el fallecimiento de su abuela por Covid hace unos meses, Pedroche revela que "estamos intentando pasar el duelo de la mejor manera posible" y asegura que, en estos momentos, está centrada en arropar a su padre: "Me siento más unida a él, he sido un gran apoyo, porque yo he perdido a mi abuela, pero él ha perdido a su madre. Entonces yo he querido estar todo el rato con él y al final eso pues une".

"Yo creo que de verdad hay que vacunarse porque es la única manera de que salgamos de esta. Hay que vacunarse y da igual la vacuna que sea siempre que este Sanidad detrás", comenta, confesando que está deseando vacunarse: "Sé que todavía no me toca, pero me encantaría que me la pusieran. Yo iré, pondré el brazo y encantada de la vida".

Muy enamorada de Dabiz y admitiendo que les están yendo las cosas "muy bien" dentro del complicado momento que vive el mundo de la hostelería a causa de la pandemia del Coronavirus, Cristina descarta la maternidad por el momento. "No me lo planteo a día de hoy porque tenemos una vida muy ajetreada, pero nunca se sabe. Soy muy jovencita", exclama con una sonrisa.