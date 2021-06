Mercedes Milá conectó ayer con 'Más vale tarde' en laSexta para hablar de la entrevista de Jordi Évole a su amigo Miguel Bosé, sobre el que ya se ha pronunciado en sus redes tras recibir la vacuna. Hilario Pino preguntó a la veterana comunicadora su opinión sobre la postura del cantante, aunque lo más llamativo fue la reacción que Milá tuvo ante uno de los vídeos que mostró el programa.

El clip en cuestión correspondía a un momento de la charla en la que Évole recordaba una charla de Bosé con la propia Mercedes Milá, cuando tuvo que desmentir un bulo que corría acerca de su supuesta muerte. "Hay una obsesión por llamarme 'drogadicto' y llamarme 'maricón", afirmaba entonces el cantante. Pero, al emitirse este fragmento en horario protegido, el programa eliminó esas dos palabras y las sustituyó por un pitido.

Milá no se cortó en criticar este gesto a Pino: "Lo que me parece alucinante es que tu cadena, Antena 3, ponga un pitido cuando Miguel Bosé dice drogadicto y maricón. Pero, por favor, Hilario, ¿dónde estamos? ¿Qué pasa, que no se pueden escuchar esas palabras?", se quejó la periodista, a lo que el presentador le recordaba que se encontraban en una franja de "protección infantil".

"¡¿Pero qué protección infantil, ni qué niño muerto?! Por dios...", se quejó asombrada la catalana. Hilario Pino le recordó que ellos no se encargaban de poner las normas, y la Milá tampoco se quedó callada: "Pues los que las ponen, francamente, para mí hacen el ridículo... O nunca han oído a un niño hablar, que puede ser otra posibilidad".