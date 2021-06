Dicen que en parte Youtube le ha quitado protagonismo a la televisión. Y hoy lo va a hacer con Telecinco. Seguro que muchos de los espectadores de la principal cadena de Mediaset se pasan hoy a esta plataforma de vídeos bajo demanda porque un youtuber ha prometido la que será la primera "entrevista en profundidad" con Antonio David Flores después de que Rocío Carrasco protagonizara un documental en Telecinco que llevó incluso a que expulsaran al propio Antonio David de Sálvame.

El responsable del canal de Youtube asegura que va a haber una "bomba" durante la entrevista en la que se "desmontará el relato de Telecinco". Pero no es el único problema para la familia estos días. José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento y es que después de haber sido intervenido hace unos días del corazón, su mujer, Ana María Aldón está en el foco de la polémica por unas duras declaraciones de Conchi Ortega. La hermana del torero parece que no ha entendido que necesita descansar y no alterarse por nada ni nadie y arremetía públicamente contra su cuñada.

Ana María Aldón, cansada de que siempre le ataquen a ella, la contestó desde su programa y esto ha desatado la guerra en el clan Ortega-Aldón. Hemos podido hablar con el matrimonio y ambos han preferido guardar silencio después de las declaraciones de Conchi en las que aseguraba que la colaboradora no le quería coger el teléfono para saber cómo se encontraba su hermano.

Por si fuera poco, ha salido a la luz que Conchi Ortega filtra información a periodistas del mundo del corazón que dejan en un mal lugar a Ana María Aldón y esto ha provocado en ésta última una reacción contundente. De hecho, este sábado se rompía al saber que se había especulado con la paternidad del hijo que tiene con el torero.

Ante todas las preguntas que la prensa le lanza al torero guarda silencio y su mujer igual. Parece que no corren buenos tiempos para el matrimonio que, a pesar de sus intentos de quedarse a un lado de todas las polémicas que surgen en cuanto a ellos, siempre están en el punto de mira.

El diario 'El Periódico' desveló hace días en exclusiva cuánto dinero ingresó Rocío Carrasco el año pasado; una cantidad que asciende a 25.164,66 euros, tal y como ha descubierto la jueza que lleva la demanda que Antonio David Flores interpuso contra su exmujer por impago de la pensión de manutención de su hijo David desde el año 2018.

En el documento desvelado por 'El Periódico' se refleja el patrimonio de la hija de Rocío Jurado, que el año pasado percibió una cantidad total de 25.164,66 euros brutos, una cantidad muy alejada de lo que muchos imaginaban que podría ganar la hija de 'La más grande' con sus exclusivas en prensa, el espectáculo sobre la figura de su madre que está realizando por todo el país - ahora paralizada por la pandemia - y por los derechos de autor de las inolvidables canciones de Rocío Jurado, de los que es heredera universaal.

Además, el informe recoge que en el ejercicio 2018 - año en el que dejó de pagar la manutención de 200 euros mensuales para su hijo David - Rocío Carrasco ingresó tan solo 0.01 euros; es decir, un céntimo.

En lo tocante a sus ingresos en el año pasado, cabe destacar que la mayoría provenían de la revista 'Hola' - de la que recibió 20.000 euros brutos - tras protagonizar en mayo de 2020 una portada en la que hablaba, con una gran sonrisa, de sus "gloriosos 20 años de amor" con Fidel Albiac en un momento de grandes cambios en su vida. ¿Estaría ya gestándose la docuserie con la que, tras dos décadas de silencio, Rocío ha contado su desgarradora verdad?

Además, como señala el informe publicado por 'El periódico', la hija de Rocío Jurado percició tambien 3.137,08 euros brutos de la Asociación de Actores e Intérpretes (AISGE) en concepto de "cursos, seminarios y obras artísticas" y 2.027,58 euros brutos por parte de la productora de televisión Proamagna SL, con quien en febrero de 2020 se publicó que haría una serie y un documental sobre la figura de 'La más grande'.

No figuran, sin embargo, los ingresos percibidos por su colaboración en el programa de TVE 'Lazos de sangre', presentado por Boris Izaguirre y que a lo largo del verano pasado desveló los aspectos más desconocidos de grandes sagas artísticas de nuestro país, donde Rocío Carrasco se convirtió con sus declaraciones sobre su madre y sobre su amor por Fidel Albiac en una de las grandes protagonistas.

Ya confesó la propia Rocío que tenía que trabajar porque el dinero no creía en árboles en su casa, y como señala 'El Periódico' no exageraba, puesto que su situación económica es muy delicada y su deuda con la Comunidad de Madrid por impago del impuesto de sucesiones de la herencia de su madre asciende a 918.000 euros, por lo que varias de sus propiedades están embargadas en la actualidad.

Con estos datos fiscales la jueza Verónica Carabantes - que el viernes pasado tomó declaración a David Flores para saber si quiere seguir adelante con la demanda interpuesta por su padre en contra de su madre - decidirá si Rocío tiene que pagar o no los 200 euros mensuales de pensión de manutención hasta una cantidad superior a los 8000 euros que le reclama Antonio David Flores en esta nueva contienda judicial de una guerra si cuartel en la expareja que parece no tener fin.