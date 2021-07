Socialité cambia de presentadora. Nuria Marín, la que fuera presentadora de Cazamariposas en Divinity además de otros programas de Mediaset, se hizo cargo el pasado fin de semana del formato conducido hasta ahora por María Patiño. Pero no es que el cambio sea definitivo. Y eso que muchos espectadores piden el cambio.

Líderes de nuestra franja de emisión. ¡Muchas gracias! https://t.co/xm0VhYGK0B — SOCIALITÉ (@socialitet5) 7 de junio de 2021

María Patiño ha reaccionado ante las declaraciones de Alexia Rivas en una revista de tirada nacional que ha salido hoy y lo cierto es que hemos visto muy enfadada a la periodista porque asegura que ha ido a por ella porque no quiere hablar de Alfonso Merlos o de Marta López.

Antes de que María Patiño contestase a la que fue su compañera de programa, Belén Esteban ha asegurado que Alexia pidió en su día ponerse al frente del programa: "La que pidió presentar 'Socialité' fue ella". Una información que nos ha sorprendido muy y mucho y que ha desatado las palabras de la periodista.

María ha sido muy clara: "Ha decidido soltar lo que ha podido, en esta ocasión me toca a mí. Ha tenido la oportunidad de decir lo que quiera de Alfonso y dice 'no quiero perjudicarlo' y ahora habla de mí. Ahora va a por la tercera, que soy yo. Te permites licencias que a mí me molestan y mucho. Afirmas que llego una hora ante, efectivamente, cuando me reúno con mi director yo no tengo que estudiar ni mirarme nada, porque solo me visto y me pongo con la pantalla porque esos deberes los hago durante toda la semana. Me fastidia que haya alguien que piense que solo leo un cue".

La colaboradora de 'Sálvame Diario' ha continuado con su contestación y ha confesado que ella tiene claro lo que quiere en su vida, pero a ella la ve perdida: "Puedo respetar que no te guste, pero yo tenía un chat de amigas de 'Sálvame' y cuando tu te convertiste en protagonista, yo me salí del chat a raíz de unos comentarios. Fui bastante crítica con Marta López en ese momento. Yo tengo claro lo que quiero en la vida, tú no tienes ni idea de lo que quieres. Sí te han ofrecido trabajar como periodista en la redacción de un programa, pero dilo sin problemas, 'yo quiero presentar un programa', a lo mejor en un futuro tengas esa oportunidad".

La presentadora de 'Socialité' ha asegurado que ella ha puesto límites en su vida que ha cumplido, no como Alexia que ahora ha vendido una entrevista para una revista: "Hay gente que hemos dicho que no a muchas cosas y no pretendiendo obtener nada, pero siendo consecuente con muchas cosas. Después de leer todo lo que has dicho hoy, por qué no hablas de lo que has hablado con Marta de vuestros temas de la intimidad, pero yo en esa cama no estaba".