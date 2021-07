Pura fibra y ni una gota de grasa. Eso sí, a base de sacrificio. La actriz asturiana Beatriz Rico presume de cuerpazo en sus redes sociales. La intérprete ha colgado una una imagen suya frente al espejo en biquini, en la que se aprecia su cuerpo esculpido a base de horas de gimnasio. "Después de sufrir nos gusta que los demás vean los resultados", ha escrito.

La publicación consta de dos imágenes en blanco y negro. En la primera, se ve a Beatriz Rico marcando musculatura en biquini frente al espejo. Luce un gorra, sobre la que apoya su mano. En la segunda, más de perfil, se toca la parte inferior del biquini mientras luce un vientre totalmente plano.

La actriz ha acompañado las instantáneas de una reflexión: "Los que entrenamos con asiduidad tenemos un pequeño 'problema' con el exhibicionismo. Claro, después de sufrir en el gimnasio nos gusta que los demás vean los resultados de nuestros bíceps, tríceps, cuádriceps y más cosas que seguro terminan en -ceps y ahora no me salen. Oye, a otros les da por enseñar coches o la colección de cromos", afirma. El texto prosigue: "Una duda: los que os hacéis las fotos de postureo en el mismo gimnasio, ¿cómo lo conseguís? Esperáis a una hora en la que que no hay nadie o, simplemente, os da igual que los demás os miren con cara de pena-risa? Es que yo lo he intentado un par de veces, lo de hacerme fotos en los espejos del gimnasio, pero me pongo nerviosa, me acelero, miro de reojo a todo el mundo como pidiendo perdón y, al final, termino haciendo como que estoy tecleando en el móvil para disimular".

Puro cachondeo, la asturiana concluye: "Luego, una se traumatiza y se acaba haciendo las fotos en casa, con la persiana bajada y una gorra escondiendo la cara como si fuera a atracar una gasolinera. P.D. Me dicen que también hay músculos que no terminan en -ceps, como por ejemplo los abductores, los abdominales o el trapecio. Me alegro".

La publicación ha generado decenas de "me gusta". También comentarios en los que sus seguidores destacan su buen humor y los frutos de su trabajo y constancia en el gimnasio.