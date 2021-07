Rocío Flores pasa por un momento personal y profesional muy delicado: su madre, Rocío Carrasco, la acusó de pegarle una paliza y dejarla inconsciente; Su padre, Antonio David Flores, aunque permanece fuera de los focos, en ocasiones sale a la palestra con enfrentamientos como el que tuvo esta semana con Carlota Corredera. De todas formas, sus batallas son jurídicas, una de ellas contra su exmujer. Su hermano, David Flores, tuvo que declarar contra su madre y emitió unas desgarradoras declaraciones.

Desde que Rocío Carrasco, fichó por Sálvame y ambas trabajan en la misma cadena, la tensión de la joven se disparó y tuvo que tomar decisiones: la primera, no acudir a visitar la mujer de su padre, Olga Moreno, a Honduras como tenía previsto.

La nieta de Rocío Jurado sorprendió a los colaboradores de Sálvame cuando se presentó en el plató de Telecinco con el mismo peinado que su madre, una trenza que coronaba un moño alto. Esta imitación no fue el único cambio de la colaboradora, su actitud llamó la atención de los asistentes.

Los gestos de Rocío Flores en Sálvame

Uno de los principales apoyos de la hija de Rocío Carrasco en Televisión, su amiga Marta López, se percató del detalle del pelo de la joven y se lo hizo saber. Ella le respondió entonces que estaría orgullosa de parecerse a su madre porque "es muy guapa".

A Kiko Hernández le pareció una escena excesiva: "Yo lo tengo más claro que el agua: todo esto está orquestado por Antonio David. Le ha dicho a su hija que esa actitud no le beneficia a Olga Moreno porque está oliendo ya los 200.000 euros. Tampoco me creo a esta niña", dijo el colaborador, que continuó exponiendo sus razones: "Todo lo hace para ganarse al público de los que creen que la niña es mala y que así salven a Olga. Y a Olga no la van a salvar por este fingimiento". El programa destapó entonces las condiciones del contrato de Rocío Flores en Supervivientes 2021 como en "El programa de Ana Rosa". Entre ellas figura que para no sentirse incómoda en los platós pidió "evitar sentarse con gente que critique a Antonio David o que apoye a su madre".

En esta cláusula se detuvieron a comentar el supuesto "veto" a Belén Rodríguez, Paloma García Pelayo y Jorge Javier Vázquez. Rocío Flores siempre consiguió esquivarlos hasta el día que discutió con el Maestro Joao. Según las filtraciones del programa la hija de Antonio David Flores pidió también que su representante la acompañara a todas las reuniones del programa, a lo que la productora se habría negado.

Los familiares de Olga Moreno hablan sobre lo que pasó en Supervivientes: "Ya está"

Muchas han sido las veces que hemos pensado cómo afrontaría Olga Moreno todos los problemas que hay en España a raíz del documental de Rocío Carrasco en el que deja en muy mal lugar a su marido y a ella misma, asegurando que no ha cuidado y educado a sus hijos cómo tanto ha expuesto públicamente.

Ahora que Olga está en España y que le quedan pocas horas para saborear la libertad, hemos hablado con Ana Luque, amiga de la concursante, y nos ha asegurado que la mujer de Antonio David Flores vuelve más fuerte que nunca para hacer frente a los problemas familiares: "Olga dejó aquí lo que dejó e hizo una cosa muy fuerte de cabeza, y lo olvidó, la verdad. Viene renovada, con las pilas cargadas a comerse el mundo".

También con Arantxa Moreno y Alba, hermana y sobrina de Olga Moreno, que nos han explicado cómo vieron a la mujer de Antonio David Flores: "Olga está genial, está fenomenal y va a ganar porque se lo merece. Ya te digo que la he visto y me he emocionado de lo bien que la he visto, un poquito delgada, pero bueno, muy fuerte. Muy emocionante todo, nos quedamos todos en blanco, la verdad".

Arantxa se emociona al pensar en todo el apoyo que tiene su hermana a pesar de las polémicas que rodean a la familia: "Todo el mundo apoyándonos, estamos súper orgullosos por ver toda la gente que está al lado nuestra... mucha emoción, mensajes que recibimos del apoyo, de llamadas. La verdad es que estoy súper agradecida con todo el mundo que es anónimo y nos sigue apoyando a la familia Flores Moreno". En cuanto a cómo va a afrontar los problemas que tiene fuera, Alba evita hablar del tema: "Ya está, por fa, que vamos a perder el ave... ya, ya".