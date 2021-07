Chelo García Cortés, periodista del mundo del corazón de 69 años que lleva más de cuatro décadas dedicándose a trabajar, está en una situación desesperada. No tiene dinero. O al menos eso gritó ayer al final del programa Sálvame. "Hago mi vida como puedo, no me voy ni de vacaciones porque no puedo", sentenció llegando incluso a publicar su currículum. "Está dispuesta a hacer lo que sea por ganar dinero para ella y su pareja", corroboró Carlota Corredera.

Sálvame en horas bajas a pesar del escándalo de Chelo García Cortés

Lo cierto es que su situación desesperada no es nueva. Ya confesó que había entrado en Supervivientes por dinero. Y no le fue mal a pesar de que puso a parir a todos sus compañeros. Y aú más. Participó en el "quiero dinero" y quemó una fotografía de la que fuera su amiga íntima Isabel Pantoja, se escayoló los brazos, habló de su vida privada... Y el último gesto sobrepasó todos los límites habidos y por haber en el programa. Jorge Javier Vázquez le propuso meter la cabeza en una urna llena de cucarachas mientras canta la canción de 'La Cucaracha' por 1000 euros y Chelo García Cortés no ha dudado ni un solo segundo, la respuesta ha sido 'Sí'. Todos los colaboradores ponían el grito en el cielo al ver que la periodista metería la cabeza en esa urna llena de cucarachas... y lo cierto es que ha sido de lo más alucinante posible.

Con el rostro completamente desencajado, Chelo García Cortés se acercaba a la urna y metía la cabeza lentamente mientras que cantaba la canción que le había impuesto el programa. Una imagen de lo más desagradable que hemos visto por primera vez en el plató de 'Sálvame' y que nos ha dejado con los pelos de punta.

Sálvame está en horas bajas. O al menos no tan bien como solía en el pasado. Sobre todo en su último tramo, el que compite con la emisión de Pasapalabra en Antena 3. El formato de la Fábrica de la Tele ha tenido que cancelar "quiero dinero", la entrevista a cambio de importantes cantidades de dinero que se hacía a última hora de la tarde y que trataba de mejorar la audiencia del Sálvame Tomate. Es importante señalar que la audiencia de este programa es importante porque es el que lleva que mucha gente se quede a ver el telediario de la noche, el de Pedro Piqueras, que también ha perdido el liderazgo a favor de Vicente Vallés.

Si por algo se ha caracterizado Sálvame a lo largo de estos años de emisión del programa más polémico de Telecinco ha sido por la nomina de sus colaboradores. Se trata de personajes del mundo del corazón que de una o de otra manera acaban acercando todos los temas al plató del formato de la Fábrica de la Tele para las tardes de Telecinco. Unos colaboradores que además nutren otros programas de la casa. No hay que olvidar, por ejemplo, que no es extraño que al menos un colaborador de esta factoría acabe pasando por Supervivientes y que así un programa “alimente” al otro.

Sálvame comenzó hace más de una década en la parrilla de Telecinco y empezó siendo un mero comentario del programa Supervivientes. Pero luego evolucionó y triunfó tanto que hizo que viera la luz un nuevo modo de hacer televisión mostrando los pasillos o los platós. Un programa con un bajo presupuesto que casi siempre hablaba de las miserias que vivían y viven los que están dentro de la pequeña pantalla y que hacía que los famosos de toda la vida se equiparasen en miserias a la gente que los ve al otro lado.

De hecho tuvo tanto éxito que se hicieron varias versiones como Deluxe, la edición diaria o la de la cocina. Incluso se cambiaron los presentadores. Jorge Javier Vázquez era el presentador al principio pero luego tuvo que ser sustituido por otras como Carlota Corredera que también ha conseguido crear una personalidad propia en Mediaset.