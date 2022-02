Ana Guerra es uno de los rostros más concoides del regreso de Operación Triunfo a TVE en 2017 junto con Aitana o Amaia. La canaria ha conseguido hacerse un hueco en la música y continúa luchando por despuntar con su estilo.

Su trabajo es incansable, tanto como su dedicación. Y si no, que se lo digan a un vecino, que ha protestado en televisión en un programa de Telemadrid por el "ruido" que hace la cantante. Así lo ha contado el programa Madrid ri4cto, presentado por Francine Gálvez y Emilio Pineda. Un reportero del espacio ha acudido al piso de un vecino de la cantante de OT que protesta por las horas de ensayos de la canaria.

Ante todo, su vecino ha querido hacer un llamamiento: "Españoles, descarguen el nuevo disco de Ana Guerra. Por dos razones, el primero es porqué es un discazo, con canciones muy bonitas. el segundo y más importante es que gane mucho dinero, que llegue al número uno, marcharse de aquí y comprarse un chalet donde pueda cantar todos los días, a todas las horas, por favor", comentaba ante la risa del reportera, que ha pedido disculpas.

Pero la polémica no ha quedado ahí. Sálvame se ha hecho eco de esta información y esta tarde ha enviado a un reportero a la puerta de la casa de la artista. en el plató también se ha generado un debate sobre esta situación sobre si tenía mal carácter o no. "Conmigo la chiquilla fue encantadora", confesaba Belén esteban.

La cantante nacida en San Cristóbal de la Laguna hace 25 años se inició en el mundo de la música de la mano de su padre, los boleros y el karaoke. Tras varias apariciones en televisión, fue su inclusión en la nómina de concursantes del regreso de "Operación Triunfo", en 2017, lo que le ha situado en la primera división del pop español. De su paso por la academia salió "Lo malo", con Aitana, y "Ni la hora", con Juan Magán. Su primer largo en solitario, "Reflexión", incluyó poca novedad y un gusto muy comercial.