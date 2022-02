Baja el río revuelto para los seguidores de "Socialité". La aparición de una colaboradora del programa ha enfadado a parte de la audiencia, que no ha dudado en cargar contra ella. "Cuando sale, cambio de cadena".

Todo vino en los momentos previos a la última emisión del programa. A través de su cuenta oficial de Twitter, la dirección del espacio presentado por María Patiño anunció quién se sentaría en uno de los sillones del plató. Fue eso lo que encendió la mecha.

Y es que la persona invitada es uno de los rostros más polémicos de la televisión. Se trata de Rocío Carrasco. La hija de Rocío Jurado, que ya está en plena promoción previa al estreno de "El último viaje de Rocío", el documental sobre la vida de la tonadillera.

Como paso previo a la emisión, y a fin de cebar el estreno, Telecinco hará el jueves una auténtica "performance" sobre los enseres y propiedades de Rocío Jurado, que Rocío Carrasco guarda. Aunque suena poco creíble, ella dice que no sabe exactamente qué es lo que tenía guardado su madre.

El anuncio no ha gustado a buena parte de los seguidores de "Socialité", que han afeado el paso de Rocío Carrasco por el programa. "Cuando sale ella cambio de cadena", "A partir de ahora iréis como el Titanic", han afeado algunos seguidores.

Pero estas no son las únicas críticas que ha recibido el programa de Telecinco. La presencia de la nueva presentadora ha enfadado (y mucho) a la audiencia. Nuria Marín ha sido una vez más la encargada de presentar este programa. Una decisión que no ha gustado a los fans del programa. "No te das vergüenza siendo tan pelota e incapaz? Yo veía cazamariposas pero hoy en día me alegro que desapareciera, y veo que tú, jamás debiste volver, has enterrado tu imagen y ya no te queremos en tv. Perdiste la poca profesionalidad y dignidad que tuvieras", se quejaba una usuaria.

Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.