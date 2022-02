Es uno de los programas de más éxito de Televisión Española. Casi está a punto de pillar a grandes como Pasapalabra o Boom. El Cazador ha conseguido hacerse un buen hueco en las tardes de la primera cadena de RTVE. Y lo ha hecho sin hacer demasiado ruido pero con grandes concursantes. La gran apuesta de la televisión pública para las tardes ha logrado tener entre sus filas algunos de los mejores concursantes de televisión de todo el panorama nacional. Entre ellos Paz Herrera, una de las mujeres que mejor rentabilizó hace años su paso por Pasapalabra y de las que mejores datos de audiencia consiguió para el formato de la televisión que ahora mismo se emite en Antena 3 pero que en su día pasó por Telecinco.

Hace unos días un usuario de Twitter se reía de su naturalidad y de los cortes que tanto Paz como el resto de sus compañeros “meten” a quienes compiten con ellos por llevarse el bote. “Pobrecita la concursante. Menos mal que están bien informados de que los cazadores vamos a decir esas bravatadas y que en ningún caso van contra ellos, que es todo por el show. Lo entienden muy bien, lo aceptan con buen humor y entran en el juego, en general se divierten mucho”, sentenció Herrera.

Un error en El Cazador

Uno de los principales riesgos de acudir a un programa de televisión es que te pueden ver millones de españoles. Por eso, si metes la pata, todo tiene más trascendencia. Eso es lo que le ha pasado a un equipo que participa en "El cazador", cuyo gazapo se ha hecho viral.

Todo viene de lo que era una aparente pregunta sencilla que, quizás, podría hasta resolver un niño de Primaria. Se trataba de la siguiente cuestión: "¿Cuál es el sujeto en la oración: 'María, hoy hace mucho frío'?".

El programa planteaba tres respuestas posibles: mucho frío, María y no hay.

En los momentos previos a dar la respuesta final, fue donde más la liaron los concursantes. Ya el presentador, Ion Aramendi, le metió un poco de picante al asunto, cuando dijo: "Me encanta volver a tercero de EGB".

La concursante no lo hizo mejor. "Creo que es María, pero he dudado un pelín. Creo que es María, no me voy a liar. María es el sujeto, claro", pensó en alto.