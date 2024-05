La nueva enemiga de Laura Matamoros: las palabras de Nagore Robles acusandola de hacerse la víctima

Laura Matamoros ha encontrado una nueva rival dentro del plató de Superiviventes. Concretamente, Nagore Robles se ha presentado como una de las que pone en cuestión el concurso de Matamoros. La participante ha tenido que dejar el programa por unos días, después de tener un problema de salud mientras recogía madera.

Durante los programas, los descansos de los debates son uno de los mejores momentos, sorprendentemente. Ahí es donde Maite Galdeano, madre de Sofía Suescun y mayor defensora de Kiko Jiménez, saca su móvil y va preguntando a los compañeros sobre diferentes cuestiones del programa. En esta ocasión, la pregunta iba centrada en el caso de Laura Matamoros y su supuesta victimización.

"Ya conocemos a Kiko, que tiene ese humor, y se ha juntado con Marieta, que se ríen de todas las situaciones y menos mal que hay un poquito de humor en esa isla", señala Galdeano en referencia a los comentarios que hicieron Kiko y Marieta sobre el tono de voz de Laura Matamoros. Ante esta pregunta, Nagore lo ha tenido muy claro y ha contestado sin tapujos.

"¡Y está Laura para dar lecciones de cultura! Os retractáis ha dicho. A ver Laura, cariño, que eres de sujeto, verbo y predicado y cuando te meten complemento agente patinas. ¡Muy mal!", señalaba sobre Laura Matamoros, añadiendo que, en cambio Kiko Jiménez era un gran concursante. "Me encantan Kiko y Marieta juntos, mucho humor".

Matamoros rompe su silencio

"Es la primera y única vez que lamento estar vetado en Telecinco. Hay cosas que como padre me duelen y como espectador me producen un poco de asquito", dice molesto. Será este martes 7 de mayo cuando las altas esferas del programa decidirán acerca de la estancia de Laura Matamoros en Honduras. Ella, por su parte, sigue en reposo por recomendación médica, una hoja de ruta a la que debe de hacer caso si quiere continuar en el concurso.

"Fue una caída tonta que en caliente no parecía nada, pero luego en frío me empecé a marear, dejé de sentir las piernas… Una mala caída con muy mala pata y ahora esperando a saber qué pasa", explicaba Laura con una gran incertidumbre. No le queda más remedio que sobreponerse y ser positiva, algo que trabaja con ahínco desde este fin de semana. "Los ánimos un poco regular...Quiero volver con mis compañeros y darlo todo. He gastado tres vidas, pero aún queda mucho carrete. Queda algo más que ver de Laura", añadía.

Consciente de que su concurso pende de un hilo, Laura espera seguir adelante. Del mismo modo que Kiko, quien intenta salvaguardar a su hija desde la distancia. Y es que el tertuliano se ha convertido, según él mismo, en una persona non grata en los estudios de Fuencarral. Tras su salida de 'Sálvame' su nombre desapareció por completo y se evitó mencionar su nombre, pero, ¿qué se sabe acerca de esta cuestión?