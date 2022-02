Viva la Vida, el programa del fin de semana en Telecinco por las tardes, es un programa que en ocasiones se convierte en difícil de presentar. Y sino que se lo digan a Emma García, la conductora de este formato que en su día pasó por las manos de otras ilustres figuras de la casa como Toñi Moreno o Sandra Barneda.

La gran cantidad de contertulios que se dan cita en el programa hace que día a día la conductora del formato se vea sobrepasada. Hoy mismo los contertulios trataban el tema de la herencia de Pedro Carrasco. La última emisión del programa especial en el que Rocío Carrasco está contando capítulo a capítulo todo lo que tiene que ver con la herencia de su madre ha trastocado todos los programas de Mediaset. Tanto que Raquel Mosquera, la segunda mujer del padre de Carrasco, ha tenido que responder hoy en Viva la Vida.

Las contestaciones de Mosquera han encendido el debate. Tanto que la propia Emma García se ha visto obligada a parar el directo y a dirigirse a Kiko Matamoros, que parecía no comportarse. Amenazó con echarle del plató si no deponía su actitud. “No hay manera de seguir así, el que no quiera respetar que soy la presentadora y doy la palabra que se largue”, explotó.

Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.