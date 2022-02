Este viernes oímos a Rocío Carrasco asegurar que si Ortega Cano y Rocío Jurado no hubiesen tenido a Gloria Camila y José Fernando, nunca hubiese seguido teniendo trato con el torero después de fallecer su madre. Además, la protagonista de 'Montealto' le mandó varias indirectas, haciendo referencia al accidente del diestro hace años y a la supuesta situación de José Fernando, que no han sentado nada bien. Ana María Aldón, que este viernes disfrutaba de un desfile de Alta Costura con Rosario Mohedano, ha afirmado esta tarde en 'Viva la vida' que está preocupada por el estado de salud de Ortega Cano porque no lo está pasando nada bien con todas las cosas que se están diciendo de él en los medios de comunicación.

La colaboradora ha querido lanzar una pregunta al aire: "A quién creéis que se refiere cuando dice que Ortega Cano tiene en su casa comportamientos peores que el de ella en su casa. Va dirigido a una persona, creo, pero me cuesta trabajo pensar que es así. Por el perro de la casa no es". Además, se han barajado varias teorías en platós, como si fuese un mensaje para Gloria, pero enseguida Ana María ha defendido a la joven: "Gloria se enfrentó a una persona porque no paraba de provocarla porque llamaba asesino a su padre. Si se refiere a su hermano, José Fernando, que tiene un problema de salud... es lo que yo he entendido".

La mujer de José Ortega Cano ha dejado claro que ha hablado con su marido y éste está tranquilo por lo que se pueda decir: "he estado en valencia en un desfile, yo no he dormido en mi casa, cuando yo he llegado a las doce de la mañana él no estaba. Le he llamado cuando me he venido para acá, me ha dicho 'estoy muy tranquilo y tengo la conciencia muy, muy, muy tranquila'". Eso sí, la colaboradora ha querido hacer hincapié en que Ortega Cano no está pasando por su mejor momento debido a todo lo que se está diciendo de él: "Mi marido está en el paredón. Es que así no se puede vivir, tengo miedo por su salud, a mí me preocupa".

El programa especial de 'Montealto: regreso a la casa de Rocío Jurado' está dando mucho de qué hablar y no solo por descubrir los espacios más privados de la vida de 'la más grande', sino porque estamos descubriendo nuevos detalles del distanciamiento que hay entre Rocío Carrasco y toda su familia. En concreto, este viernes se han hecho públicas las declaraciones de Gloria Mohedano, Rocío Jurado, Ortega Cano, Amador Mohedano, José Antonio Rodríguez y Juan de la Rosa en el tribunal de La Rota para que la protagonista de esta serie-documental consiguiera la nulidad eclesiástica de Antonio David Flores.

Después de oír todas las declaraciones, se puede decir que Rocío Carrasco ha demostrado que lo que contó en la primera parte de su documental también lo vivieron de alguna forma sus familiares. Todos ellos hablan de una relación de dos personas muy inmaduras por la edad, de un Antonio David muy embaucador y de un matrimonio tormentoso a raíz de tener a su primera hija, Rocío Flores. Tanto José Antonio Rodríguez como Gloria, Amador y el propio Ortega Cano reconocen que el trato que tenía Antonio David con Rocío Carrasco no era el adecuado y que llamaba la atención.

Lo que más ha llamado la atención han sido las palabras de Rocío Jurado, una madre que conocía en todo momento el sufrimiento que su hija estaba pasado: "Él dejaba sola a Rocío en la playa, si ella quería irse a casa, le daba las llaves del coche y ella no conducía. Un día se desvaneció mi hija en mis brazos" o cuando 'la más grande' contaba que Antonio David: "Se mofaba de ella, el no se comportaba como esposo, la maltrataba psíquicamente".

Ortega Cano también declaró en ese tribunal e hizo saber que Antonio David no tenía un buen comportamiento como marido de Rocío Carrasco: "No solo no tenía amor a su esposa, ni a sus hijos ni a sus padres".

José Antonio Rodríguez, que sigue afirmando que mintió en La Rota, declaró lo siguiente: "Estando embarazada del segundo hijo, sale el lío de Antonio David con Sonsoles, muchas veces durmió en el coche y en el jardín porque llegaba tarde y Rocío jurado no le permitía la entrada". Un testimonio que confirma también Gloria Mohedano: "Estando embaraza del niño ya hubo problemas serios en Chipiona, tenía un comportamiento con mucha guasa, se iban a la playa, Rocío se venía andando porque él se quedaba con más chicas en la playa. Tontea con Sonsoles. Él volvía a casa cuando quería, había mucha tensión, lo viví".

Unas declaraciones que se hicieron hace años para conseguir la nulidad eclesiástica, que Rocío Jurado hizo también públicas en varias ocasiones en los platós de televisión, pero que ahora todos los miembros niegan. Y no solo eso, José Antonio Rodríguez recalca por activa y por pasiva que mintió para favorecerla.