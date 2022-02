Convertido en uno de los artistas más queridos de nuestro país, Miguel Poveda acaba de conseguir un llenazo total y un éxito absoluto en el concierto que ofreció en el Teatro Real en el que ha sido su reencuentro con el público madrileño dentro de la gira con la que está llevando su arte y esa voz inigualable por todo nuestro país. Emocionado por el cariño de sus seguidores, el artista confiesa qué mensaje quiere lanzar con su música: "De diversidad, de amor, de esperanza, de volver a la vida de tanta gente que estaba deprimida, un mensaje que ha calado".

"Estuve en esta pandemia como todo el mundo ahí maquinando a ver que qué iba a hacer cuando saliera y sentir el mundo tan hostil que teníamos necesitaban lanzar un mensaje justamente contrario, si no de viajar, de seguir pensando que hay puentes que con los que nos podemos encontrar, que es que ocurren a través de la música, que a veces no podemos viajar por todo lo que ocurrió, pero que la música sí que nos ha hecho viajar y compartir y abrazarnos", asegura satisfecho de haber conseguido cumplir su objetivo. "Lo que no consiguen a veces nuestros políticos lo consigue la música.

Y Triana viaja a La Habana y no hay distinción de razas ni de ni de sexo, ni de nada de ninguna cuestión. Es la música la que está por delante y la cultura, que es lo que nos hace vibrar, lo que nos hace reconciliarnos con la vida y con el ser humano", apunta, destacando el lenguaje universal de la música en esta época tan complicada que estamos viviendo. Como complicado es el momento que está atravesando Rocío Carrasco tras sus últimas declaraciones 'cerrando' la puerta a una hipotética reconciliación con su hija Rocío Flores, a la que ha decidido dejar al margen ante el inminente estreno de la segunda parte de su docuserie. Íntimo amigo de la mujer de Fidel Albiac, Miguel no ha dudado en mostrarle públicamente su apoyo: "Yo la quiero, la amo, la adoro, esta en mi corazón y cualquier persona que pase por algo así tiene todo, todo mi apoyo y más si esa amiga no". Sin entrar en las polémicas que ha protagonizado en los últimos días, el artista confiesa que la ve "bien", "pero la cuestión es que ella que tenga en el corazón le corresponde a ella contarla. Yo quiero ser discreto y con ella y amoroso no más", asegura.