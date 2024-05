Lluvia de críticas a Alejandra Rubio después de subir el primer video de Carlo Costanzia: "Me da pena"

Han pasado casi tres meses desde que saliera a la luz la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Ambos, hijos de personajes conocidos de la televisión nacional, han encontrado en la otra persona lo que parece ser amor. Acostumbrados a un mismo estilo de vida, sorprende la forma en la que están llevando la relación de cara al público.

Carlo con un perfil más privado y reservado no suele hacer muchas apariciones en televisión. Alejandra, por su parte es habitual colaboradora de programas del corazón, teniendo varias apariciones por semana. Sin embargo, siempre ha mantenido una máxima y es que sus asuntos privados y los de su familia no los discute delante de una cámara.

Tampoco fuera de los platós se han prodigado en sus apariciones. Tres meses desde que empezaron a salir y parece ser que, ahora, con la relación afianzada, han decidido ir abriéndola al público. Alejandra publicó en sus redes sociales un vídeo en el que se veía a Carlo comiendo caviar en casa y disfrutando junto a su pareja de un momento agradable.

Este gesto, parece ser que no ha sentado bien a parte de los seguidores, que se han lanzado a las redes para dejar comentarios negativos. "Dios los cría y ellos se juntan", "No me gusta nada ese chico para ti" o "Me da pena esta pareja" son algunos de los comentarios que dejaron a la pareja. Por el contrario, también había alguna que otra muestra de cariño, confirmando la bipolaridad que genera esta pareja.

Alejandra Rubio responde a la hija de Bigote Arrocet

Las últimas declaraciones de la hija de Bigote Arrocet en una carta también han tenido contestación por parte del clan de las Campos. Después de la entrevista a Gabriela Arrocet, Alejandra Rubio opinó este lunes sobre las palabras de su hermana, Estefanía Arrocet, en el plató de 'De Viernes', mostrándose sorprendida por ellas.

"Me ha sorprendido esto de Estefanía, porque esos hijos han estado mucho con nosotras y nunca hemos tenido ningún problema", aseguró Rubio en el programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz en Telecinco, añadiendo: "Me ha sorprendido principalmente porque sé como es ella y no le gusta participar en esto".

Rubio también afirmó que no tiene ni idea de por qué Estefania Arrocet realiza estas declaraciones. "Tampoco nos ataca a ninguna (del clan de las Campos) (...) Quiero creer que no va directamente hacia ninguna de nosotras porque no tiene ningún motivo", comentó la colaboradora.

En su carta, Estefanía Arrocet señaló a las intervenciones de su padre en "El reino de la telebasura": "Mi padre no se deja intimidar por las alimañas que merodeando a su alrededor, tratando de morder su reputación".

"Mientras siguen hurgando en la basura, mi padre mantiene la cabeza alta, sabiendo que su integridad vale más que esos deshechos televisivos", continuó Arrocet en este escrito, añadiendo: "Deberían darle las gracias por mantener engrasada la maquinaria de este negocio. Y esta es la razón por la cual sus hijos no entran en él, porque ellos adoran a su padre y podrían hablar y decir mucho, porque en realidad, son los que más saben, en especial yo".