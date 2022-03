Christian Gálvez y Patricia Pardo son la pareja de moda. Los presentadores, que viven el inicio de lo que parece una bonita historia de amor, han sido sorprendidos paseando de la mano por el centro de Madrid.

Las imágenes dejan poco que ver. Se les ve a los dos paseando por Madrid de la mano seguidos de una nube de paparazzi y periodistas. Pese a las insistentes preguntas sobre cómo se encuentran y cómo están siendo estos primeros compases de noviazgo, no lograron arrancarles ni una palabra.

Lo único que dijeron ambos, justo cuando se metían en una boca de metro, ha sido un escueto "gracias".

Las imágenes han sido emitida esta tarde en "Viva la vida". Los tertulianos han apuntado a que es muy probable que ambos se hayan dejado ver por la calle juntos para tratar de atajar especulaciones y para intentar que los fotógrafos sigan haciéndoles un marcaje tan férreo. Estas son, por así decirlo, las primeras fotografías oficiales de la pareja.

Viva la Vida, el programa del cotilleo de fin de semana, ha conseguido hacerse con un gran hueco en la programación de Telecinco. Lo que nació siendo un espacio llamado “Que tiempo tan feliz” en el que María Teresa Campos recordaba cada semana la vida y milagros de alguien famoso ha acabado convirtiéndose en esta última y nueva etapa en un programa más del corazón de la principal cadena de Mediaset España. Pero el camino ha sido largo hasta aquí.

Lo que parece que tenían claro en Mediaset una vez que se cumplió el contrato de María Teresa Campos para los fines de semana es que querían ampliar el público a gente más joven y, a la vez, conseguir un programa que completara a Sálvame o a Socialité y que pudiera generar polémicas, hablar de los reality de la casa y además hacer famosa a gente para que participara en este tipo de programas y luego sus compañeros tuvieran algo de que hablar.

Así el programa fue presentado en un primer momento por Toñi Moreno, que no volvió hasta las vacaciones de Emma García. Pero ellas dos no han sido las únicas que se han sentado en el centro de este programa en el que también ha estado con un papel más que destacado Sandra Barneda, la periodista, presentadora y escritora condujo varios programas durante el aislamiento por Covid de Emma García. Algo que no sentó nada bien en el formato porque incluso algunos espectadores llegaron a preferir a Sandra antes que a la propia Emma, que no cae demasiado bien.