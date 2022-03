Nissy ha sido la expulsada de 'La casa de los secretos' y esto ha provocado la alegría de algunos y la tristeza de otros. Sus compañeros han reaccionado al ver entrar a Cora en la casa, pero no solo eso, en plató también había disparidad de opiniones. Cristina Porta ya ha dejado claro en varias ocasiones que el concurso de Nissy no le estaba gustando en muchos aspectos, lo que le ha hecho tener algún enfrentamiento con Kemal, el tío de la concursante, con la que hoy se ha visto las caras en el plató. Nissy ha asegurado que la periodista ya no le caía bien de antes y que durante su concurso la votó "para que saliera" de la casa de Guadalix y ella le ha contestado: "No sirvieron de nada tus votos porque fui finalista". Cristina ha querido decirle que en la televisión "no todo vale" porque "hay que respetar a las personas" y Nissy que le ha dicho que "tiene el papel estudiado" y que es "una teatrera" le ha lanzado un zasca: "Este es mi momento, el tuyo ya pasó". Momento que ha llevado la tensión al plató de 'La casa de los secretos' con los reproches y los zascas que se han lanzado la una a la otra.

Carmen y Rafa han estado unidos en 'La casa de los secretos 2' desde el primer día. Los concursantes han tenido sus más y sus menos, pero siempre les ha unido una conexión especial. Un 'feeling' que parece que cada vez se acentúa más. Un antigua concursante del primer Secret Story estalla contra la última expulsada: "Este es mi momento, el tuyo ya pasó" En esta ocasión, Carmen le contaba a Rafa que se sentía fuera de lugar en la casa y le enumeró los motivos por los que no congenia con Laila, también amiga de Rafa. "He quedado como celosa y es como si jugases a dos bandas", explicó asegurando que cree que Laila quiere meterse entre ellos y crear una trama de triángulo amoroso. Pero Rafa interrumpió lo que se estaba tornando en discusión de la forma más cariñosa posible. El concursante atrajo a Carmen hacia sí para darle un abrazo, que se convirtieron en muchos más. Tan cerca estuvieron el uno del otro, ¡que casi parecía que iban a besarse. Sin embargo, el público ha calificado la imagen de "cobra". "Cobra cobrita de mi niña", "COBRA en su máxima expresión jajaja", "Una pedazo de cobra y a gran escala". ⚡️ “Se descubren los secretos de Virginia y Kenny, se activa el pulsador y se presenta la nueva prueba semanal en #SecretUH7 #Secret1M” de @SecretStory_es https://t.co/FPqnM0BcyF — La Casa de los Secretos (@SecretStory_es) 1 de marzo de 2022 Grave crisis de audiencia en Telecinco. Mediaset tiró la casa por la ventana con 'Pasión de gavilanes'. Promociones a todas horas y los presentadores y colaboradores de sus principales programas vistiéndose como los protagonistas de la ficción para que ningún espectador se pierda el primer episodio. El grupo quiso sacar el máximo rendimiento a la vuelta de la exitosa serie venezolana, que rechazó Atresmedia por el alto precio que pedía la distribuidora NBC Universal. Conscientes de la grave crisis de audiencia en la que se encuentran, los directivos quisieron aprovechar la vuelta de la serie que arrasó en la sobremesa de Antena 3 en el año 2004 para intentar revertir la situación. Primero, la cadena decidió emitir el episodio a las 0.30 de la noche, justo después del inminente estreno de Mi casa es la tuya, en la que Ana Obregón se seinceró ante Bertín Osborne. "'Ana Obregón'. Después, el espacio pasó a un hueco de prime time. Pero tampoco tuvo audiencia. en un intento desesperado, la cadena lo movió al horario de Sálvame Lemon Tea, de 16-00 a 17.00. Pero este movimiento tampoco les ha salido bien y viendo los bajos datos de audiencia, la cadena ha decidido retirar la telenovela del todo para dejar solo a Sálvame.