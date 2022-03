Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.

El programa ha sido muy calro con el contenido que iba a mostrar. "Las imágenes sobrecogen. Una conocida famosa española ha sufrido el mordisco accidental de uno de sus cuatro perros. Cuando esta mujer intentó mediar en un pequeña pelea entre sus mascotas, uno de ellos, el mayor de los cuatro, se abalanzó sobre ella propinándole un mordisco en la nalga y otro en la mano. Esta famosa es Leli Céspedes. La modelo a través de sus redes sociales ha explicado cómo fue el accidente y sus palabras han sido muy duras: "No tenía que haberme metido entre ellos, mis perros son casi como mis hijos y yo les quiero muchísimo, pero al final son animales y actúan como tal (...) El dolor es insoportable, me he cogido una semana de vacaciones en el trabajo para no tener que pedir la baja porque no me gusta faltar a mis responsabilidades, pero no me puedo ni sentar casi, espero estar bien en unos días". "Sigo pasando por un momento muy complicado y, aunque tengo trabajo y podemos vivir, me vendría muy bien volver a tener la oportunidad que tuve hace 15 años y regresar a Honduras, a 'Supervivientes", ha confesado.

Después de una larga temporada alejada de los focos, la andaluza volvió hace dos años a los platós de televisión para defenderse de quien la acusa de haber enviado a prisión a Ernesto injustamente. Dispuesta a todo, Lely no dudó en culpar al bailaor como un padre ausente que nunca se ha hecho cargo de sus niños. Además, lo acusó de llevar un alto nivel de vida - yendo en barcos y llenando piscinas - en vez de pagar la manutención de sus hijos, a los que ella en ocasiones no ha tenido dinero ni para darles de comer. Destrozada, Lely recordó episodios muy duros vividos al lado de Neyra, y no le ha temblado la voz al llamarle "maltratador".