Cuando ya pensamos que lo habíamos visto todo, llega Baila Conmigo, el nuevo programa de Cuatro conducido por Nagore Robles. Se puede decir que esta mezcla de "La Isla de las Tentaciones" y "Mujeres y Hombres y Viceversa". Por un lado, los protagonistas son participantes en de la isla, pero su papel es similar al del tronista. Deben encontrar el amor teniendo citas con una serie de candidatos/as con los que conviven en una villa de ensueño. Esta mezcla de formatos ha dejado al público con la boca abierta porque ha sido empezar y los líos se acumulan. Álvaro Boix y Lucía Sánchez son los protagonistas. Van a buscar el amor y, para ello, tienen citas con tres hombres y mujeres dispuestos a conquistarlos.

A Lucía, la ex de "Lobo", no le gustó ninguno de sus pretendientes. Todos le parecieron "unos chulos" y no tardó en enfrentarse con uno de ellos que terminó por decir "que se busque alguien que le ponga los cuernos". "Porque no me lo dices aquí y en mi cara. Ese comentario es asqueroso. Mira que he tenido tíos como tú que me comen el culo y me dicen que me aman hasta la muerte y después por detrás... Hacen mierdas. Pues tú eres el típico que me regala los oídos en la cara y por detrás dice que me vaya con el que me ponga los cuernos. Pues no. Pues prefiero uno que me diga las cuatro cosas a la cara", comentó Lucía visiblemente enfadada.

Ella ha sido la gran protagonista de la primera entrega. Durante el programa en directo conducido por Nagore Robles se levantó y dijo que se iba al anunciar que le iban a poner un vídeo de su exnovio, conocido como "Lobo". Salió con el de "La Isla de las tentaciones", pero la relación no cuajó. ¿Qué quería decirle él? El programa ha terminado por dar a conocer el mensaje, a pesar de que ella no lo quiso ver. "Lucía, cariño, me paso por aquí para desearte suerte en tú nueva etapa de soltera", le decía su exnovio.

A Álvaro, el otro protagonista del formato, también le han llevado a su exnovia Rosario, con la que rompió tras el paso de ambos por "La isla de las Tentaciones". De hecho, ella se ha quedado a pasar la noche en la villa donde conviven todos los concursantes.

El programa se emite todos los días de lunes a viernes a las ocho y media de la tarde.