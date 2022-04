Durante la década de los setenta, Eurovisión se coloreó y el blanco y negro pasó a ser cosa del pasado. El festival comenzaba a convertirse en toda una institución, el número de países crecía y las actuaciones pasaban de simples interpretaciones a números más visuales, creativos y coloridos. Es el momento de ABBA, que tras vencer en el festival con “Waterloo”, se catapultaría para convertirse años después, en una banda de éxito mundial.

1. “Gwendolyn”, Julio Iglesias (1970). El que ha sido un de los “latin lover” y embajadores de España más populares, comenzó su andadura musical en el festival de Eurovisión. Con la ciudad de Amsterdam como testigo, Julio Iglesias interpreta “Gwendoline” logrando un cuarto puesto empatado con Francia y Suiza.

2. “Un mundo nuevo y feliz”, Karina (1971). “Pasaporte a Dublín” fue un concurso de Televisión Española a modo de preselección nacional en el que se elegiría el candidato a representar a España en el festival de Eurovisión de 1971. Con artistas como Nino Bravo o Rocío Jurado entre otros, la cantante elegida sería Karina, que viajó hasta Dublín e interpretando “Un mundo nuevo” logró una segunda posición para España.

3. “Apres toi”, Vicky Leandros (1972). La artista griega que en 1967 ya había participado en Eurovisión, lo vuelve a hacer en 1972 y Gana. “Apres toi” significaría el tercer triunfo para Luxemburgo en toda la historia del certamen.

4. “Eres tu”, Mocedades (1973). Junto a “La la la” de Massiel, “Eres tú”, de la formación vasca “Mocedades”, sea probablemente la canción más memorable de todo el paso de España por Eurovisión. Quedó segunda por detrás de la candidatura de Luxemburgo y, sin embargo, tuvo mucho más éxito que ésta. Arrasó en nuestro país y cruzó el charco entrando en las listas de éxito americana en su versión en inglés: “Touch the wind”. Además, este “himno eurovisivo”, fue proclamado la undécima mejor canción de la historia de Eurovisión en un concurso paralelo que se celebró para conmemorar en 2005, los 50 años del concurso.

5. “Waterloo”, ABBA (1974). Unos jovencísimos Anni-Frid, Benny, Björn y Agnetha (“ABBA”) ganaban con “Waterloo” el festival de Eurovisión en 1974. Más que una batalla, fue un toda una conquista, pues aquel grupo sueco se convertiría años después, en una de las bandas de Pop más populares de la historia de la música. Sus letras, músicas y canciones serían reconocidas por millones de personas, a la vez que golpearían las listas de ventas de todo el mundo.

6. “Long live love”, Olivia Newton John (1974). Antes de convertirse en “Sandy” y ser todo un icono gracias a la película “Grease”, la australiana Olivia Newton John, acudía a Eurovisión representando al Reino Unido con “Long live love”. Obtuvo una cuarta posición.

7. “Save your kisses for me”, Brotherhood of man (1976). Es otro de los hitos de la historia del festival. Con una simpática puesta en escena, el cuarteto británico obtenía la victoria en La Haya, dando al Reino Unido, su tercer triunfo en el eurofestival.

8. “A-Ba-Ni-Bi”, Izhar Cohen & Alphabeta (1978). En 1998, el artista catalán Marc Parrot (También llamado “El chaval de la peca”) lanzó una versión del tema “A-Ba-Ni-Bi” y así popularizó está canción que veinte años antes, el israelita Izar Cohen había interpretado en la edición de 1978 , dando el primer triunfo para Israel en toda la historia del festival.

9. “Parlez vous français”, Baccara (1978). La madrileña María Mendiola y la riojana Mayte Mateos forman en 1977 el dúo “baccara”, cosechando éxitos como “Yes sir, I can boogie” o “Sorry, I’m a lady”. Un año más tarde, las españolas acuden al festival en representación de Luxemburgo. Quedan en séptima posición, pero “Parlez vous français” resulta ser el sencillo más vendido del certamen.

10. “Su canción”. Betty Misiego (1979). Uno de los momentos más recordados por los más nostálgicos, es el final de las votaciones de aquella edición, en la ciudad de Jerusalem. Betty Misiego y “Su canción” iba en cabeza hasta el final del recuento por países. En último en votar, el jurado español, da los doce puntos a Israel, haciendo que éste supere a España y se alce con el triunfo en el último momento.