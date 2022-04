Manu Tenorio está de enhorabuena. Coincidiendo con su 47 cumpleaños - este 1 de abril - el cantante ha ofrecido un concierto en la madrileña sala Kapital para presentar su nuevo disco, 'La verdad', con el que celebra sus 20 años en el mundo de la música.

Consciente de la repercusión que han tenido sus declaraciones tras la entrevista de Rosa López en el programa de Jordi Évole lamentándose de cómo manejaron su carrera musical tras su victoria en 'Operación triunfo' - Manu aseguró que "cada uno contaba la película" según le ha ido, apuntando que "tampoco puedes pretender ganar un concurso, y que a partir de ahí ya tengas un carné vitalicio de cantante y de artista" - el sevillano ha zanjado la polémica en una entrevista con la que, una vez más, nos ha cautivado con su simpatía, su sinceridad y su cercanía.

Qué orgullo poder está aquí y presentar lo que presentas, una fecha muy importante, tu cumpleaños. Felicidades doblemente.

Muchas gracias por estar aquí. La verdad es que si lo llego a planear no me sale igual, presento el disco, mañana mi cumpleaños, tengo más de 25 conciertos, cerca de 30 conciertos por toda España, de la mano de Onda Cero y Turismo Andaluz, mi hijo está fabuloso, mi mujer no se ha cansado de mí todavía*

No tiene motivos para cansarse.

Los artistas somos muy intensos, muy pesados, hay veces que estamos muy excelsos, con mucha energía y hay veces que estamos muy down, nos tienen que despegar del suelo con una espátula.

Cuál es la clave del éxito entre Silvia Casas y Manu Tenorio.

Creo que eso no se planea, si hubiese unas instrucciones nadie se divorciaría, creo que nos respetamos nuestro espacio cada uno, también nos admiramos y nos reímos, nos seguimos riendo mucho juntos.

Es el amor de tu vida sin lugar a dudas.

Por supuesto, faltaría más.

Es un disco muy personal, uno de los más enriquecedores.

Es un disco muy especial, es un repertorio 'gourmet', muy exquisito de canciones que yo escuchaba de pequeño en mi casa. Son canciones que me vienen a la memoria, un día llegué a la conclusión de que me pedían de alguna manera que las rescatase, que las sacara del cajón y las devolviera al aire. Al final cogí y durante la pandemia, que ha dado para mucho, dije a tomar vientos.

Tienes pensado el deseo que vas a pedir al soplar las velas.

No suelo pedir deseos, suelo dar las gracias. La felicidad se basa en ser agradecido por las cosas que tienes, yo lo que hago es dar las gracias con humildad a la vida.

Te gustaría que el pequeño siguiese tus pasos.

Yo dejo que él escoja lo que él quiera. Tiene una relación con la música muy especial, como yo soy cantante y él me escucha, parece que le da como un rechazo, pero bueno, cuando vaya creciendo y madurando, ya veremos.

Ha habido mucho revuelo pero la relación con Rosa López es maravillosa.

Nuestra relación es impecable, la verdad es que después de cómo se tergiversaron mis palabras*

Habéis hablado vosotros.

Yo le mandé mensajes y me dijo no te preocupes pero yo lo que veo es que vi la entrevista y yo la Rosa que vi reflejada en la entrevista no tiene nada que ver con la Rosa que yo conozco ahora, es una Rosa del pasado. Yo conozco a una tía emprendedora, que se supera día a día, que trabaja muy duro, una tía con muchos sueños* a mí también me tomó en su día el pelo algún gestor que otro.

Tu quisiste decir que hay que tener un gestor en condiciones.

Pero es que a mí también me han engañado. Esto es como si llevas el coche al mecánico, si a ti te dicen, eso es la junta de culata, te lo crees, no eres mecánico. A mí me pasó algo parecido con las declaraciones que me hicieron mal y después me multaron.

Ganar un reality no te da carnet vitalicio de por vida.

Si sacas esa frase de contexto es dura, pero es verdad. Yo también he pasado momentos muy duros y después de un momento súper ácido en aquella primera etapa, después también vivimos etapas muy duras, yo también.

Tú la quieres y la relación es maravillosa.

Mi relación es fantástica con ella, por supuesto que sí.