Marta Riesco ha conseguido convertirse en una de las estrellas del momento en el mundo de la televisión. No en vano la joven reportera del programa de Ana Rosa Quintana ha sido noticia en los últimos meses por su relación con Antonio David Flores. Poco después de que se supiera que el ex de Rocío Carrasco (y padre de sus dos hijos) había decidido poner fin a la relación sentimental que le unía a Olga Moreno, última ganadora de Supervivientes, saltó la bomba de la relación de Antonio David con una reportera de el programa de Ana Rosa Quintana. Y no es una reportera cualquiera Marta Riesco ya había intentado ser famosa en varios programas de televisión.

El caso es que esta semana Marta volvió a ser noticia por una portada de la revista Semana en la que se puede ver a la joven cariñosa con Antonio David en las primeras fotos que les sacan tomando algo por la calle. Y eso hizo que se hablara de ella en todos los programas de la cadena. Incluso en el suyo, en donde por momentos se llegó a dudar de su credibilidad profesional. Lo cierto es que a día de hoy todo el mundo parece estar pendiente de lo que piensa o dice Marta Riesco. Hace días un tuitero mostraba los "me gusta" que había dado la propia Riesco y en los que se sabe mucho de sus filias y sus fobias con la familia de su pareja. ¿Os habéis fijado en los últimos “me gusta” de Marta Riesc0? Un tweet que ha escrito ella misma, otro en el que Gloria Camila anuncia acciones legales por los papeles de Rocío Carrasco y otro de un artículo de Marina Esnal en el que habla mal de Fidel



De primero de trinker pic.twitter.com/ncKuJKlzCX — Señor del antifaz🔻🏳️‍🌈 (@MenervaPiquero) 2 de abril de 2022