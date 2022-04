Tamara Gorro ha presentado este miércoles su libro 'Cuando el corazón llora' y lo cierto es que nos ha dejado muy impactados a todos por los relatos tan duros y hasta ahora desconocidos que ha vivido en el pasado y que le han pesado en el presente. La influencer se ha sincerado con todos sus seguidores en estas páginas y ha hablado sin tapujos, como siempre nos tiene acostumbrados.

Europa Press Reportajes ha podido hablar con Tamara y nos ha confesado que: "Ni yo sabía que eso me había afectado y que me iba a llevar a este punto" cuando le hemos preguntado por algunos momentos tan dolorosos del pasado, como los abusos que sufrió. Un relato que siempre había permanecido en silencio y que hoy ha visto la luz.

La influencer nos ha contado que un día le llamaron de televisión porque estaban preparado un programa de abusos y "Dije que no porque no me había afectado, pero cuando hice la terapia me di cuenta que sí. Me pongo a pensar y digo ¿qué vida tengo yo?". Algo muy habitual en las personas que lo sufren, que hasta que no se dan cuenta que les ha pasado factura de forma personal, no lo exteriorizan.

Tamara se suma a ese número de rostros conocidos que han hablado públicamente sobre la importancia de la salud mental y es que ella piensa que: "Yo creo que tenemos, no la obligación, pero hay que decirlo, si tenemos influencia, la tenemos para muchas otras cosas. Yo lo he contado porque me siento mejor".

Ezequiel Garay, su todavía marido, no se ha perdido la presentación del libro y ha acudido para mostrar todo su apoyo a la madre de sus hijos... cuando le preguntamos por el momento en el que está con él, nos confiesa: "En el que habéis visto, somos compañeros, amigos, una pareja que hemos estado doce años queriéndonos muchísimo" y sobre si hay posibilidad de una reconciliación, no sabe qué decirnos: "No lo sé, es que yo estoy ahora que no lo sé, hay mucho amor, pero no sé si como pareja o como amigo"