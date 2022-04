En Sevilla, alejada del foco mediático desde hace unos días y centrada en el estado de salud de sus padres, Bernardo Pantoja y Mercedes Bernal - ambos ingresados en diferentes hospitales de la ciudad andaluza - Anabel Pantoja está de nuevo en el punto de mira por las informaciones que apuntan a que podría estar viéndose de nuevo con Omar Sánchez, con quien la reconciliación estaría cada vez más cerca.

Unos rumores a los que la sobrina de Isabel Pantoja ha reaccionado dejando en el aire qué hay de cierto en sus 'citas' con el surfero tres meses después de su separación: "No voy a hablar de nada de eso ¿vale?"

Eso sí, muy seria Anabel ha querido dejar claro que el storie que subió este domingo a sus redes sociales diciendo que debería darles bochorno hacer lo que hacen - del que pronto se arrepintió, eliminándolo - no iba por Omar ni por nadie en concreto. "Esos son neuras que me dan a mi porque tengo la cabeza en Pamplona y bueno, son rachas que estoy pasando y me desahogo a través de mis redes pero no va en dirección a Omar ni a Alexia para nada. Estáis perdidos completamente" ha asegurado.

Más tranquila porque su madre ya ha recibido el alta hospitalaria tras someterse a una intervención para ponerle una prótesis en la rodilla, Anabel se toma con filosofía la situación - "es lo que toca", señala cuando le preguntamos por el ingreso de su padre - y se prepara para volver a Madrid y retomar sus compromisos profesionales, desde donde pondrá rumbo a Canarias, evitando confesar si volverá a verse con Omar o no.

Además, la colaboradora e influencer ha lanzado un mensaje acompañado de una foto muy dura que ha hecho saltar las alarmas de sus seguidores. "Hay veces, que no podemos ocultar lo que sentimos. Precisamente yo por aquí menos. Es cierto que no es mi mejor momento, pero es sano, llorar, pensar, meditar, analizar y meditar todo lo que tienes delante de ti. Mirarte al espejo y ver lo que eres capaz de hacer, la de aviones que puedes coger a la semana, la de programas complicados que puedes vivir, momentos familiares y sentimentales que pasa tu corazón, y aún así queriendo conseguir que todo esté en orden, y que los míos estén bien. No me cansaré de darle gracias a mis padres MERCHI Y BERNARDO POR DARME LA VIDA, y con mis defectos y virtudes haberme convertido en lo que soy. GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS DEDICADO 1 MIN DE VUESTRA VIDA EN PREGUNTAR POR ELLOS DOS Y POR MÍ. NO OS MEREZCO."