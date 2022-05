Nos avisaron de que Kiko Rivera e Isa Pantoja se reencontrarían en el plató de 'Sábado Deluxe', pero lo cierto es que no pasó. La colaboradora de televisión llegaba a las instalaciones de Mediaset donde se encontraba su hermano para dar una entrevista sobre las últimas polémicas de su familia, pero decidía no verse con él porque todavía sigue muy dolida con la última exclusiva que dio.

La hija de Isabel Pantoja llegaba en un coche de producción, pero no bajaba la ventanilla para atender a la prensa y minutos más tarde, se producía el tenso momento que vivimos en directo.

"Espero que se respete mi tiempo. No quiero participar en esto, esa entrevista me hizo mucho daño. Me quiero mantener al margen" le decía la joven a Jorge Javier Vázquez que no dudaba en meterse en el coche para hablar con ella ante la negativa de pisar el plató con su hermano sentado.

"Vive de hablar mal de las mujeres" aseguraba Isa y dejaba claro que no coincidiría con él. Y así fue, porque Kiko Rivera fue hasta el coche, llamó a la puerta, pero el vehículo arrancaba dejando al dj plantado en mitad de la calle.

La joven se mostraba contundente con su decisión y confesaba: "Él no ha entendido que yo necesito mi tiempo" y añadía "Me ha hecho daño y ahora no lo quiero en mi vida". De esta manera, Isa Pantoja hacía oídos sordos a las palabras de su hermano con las que aseguraba que había metido la pata con la exclusiva que dio hablando de ella.