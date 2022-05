Antonio David está hoy de celebración por su cumpleaños y, como no podía ser de otra manera, lo ha celebrado con su familia. El excolaborador se encuentra en Málaga y se ha dejado ver acompañado por sus hijos, Rocío y David, su exmujer, Olga Moreno, su madre y el novio de su hija, Manuel Bedmar.

Lo que más nos ha sorprendido es que, después de meses sin hablar en los medios de comunicación y a los micrófonos de estos, Antonio David ha roto su silencio y ha hablado alto y claro como nunca antes lo habíamos visto: "Quería agradeceros vuestras felicitaciones por mi cumpleaños" empezaba diciendo.

Enseguida, Antonio entraba en las polémicas que hay servidas en cuanto a él: "Quiero aclararos dos cositas, desde hace ya muchos meses vengo diciendo que independientemente de nuestra separación íbamos a seguir siendo una familia. Hoy como es mi cumple voy a salir a comer con mis hijos, Olga y mi madre. Seguimos siendo una familia".

El padre de Rocío Flores ha dejado claro que aunque no sea lo 'normal', al separarse de Olga ha conseguido tener una buena relación: "Parece ser que cuando hay una separación nos tenemos que llevar mal, no es así, hay una relación estupenda desde hace unos meses".

Y por supuesto, también le ha dado su sitio a Marta Riesco: "Respecto a mi relación con Marta, estamos muy felices, queremos que todo el mundo esté bien y en orden. Creo que no es complicado rehacer la vida con otra persona y ser felices en un sitio y en otro".

El exguardia civil ha dejado claro que: "No hay ningún problema con nadie, tengo a mi familia y la voy a tener siempre, independientemente de que haya rehecho mi vida, está todo hablado y entendido por toda las partes" y ha mandado un mensaje colectivo: "No quiero que se le ponga a mi hija en ninguna tesitura, es mi vida y la vida de Olga, creo que con esto está todo claro y espero que la gente pueda entender que cuando las personas son adultas y se separan, no tienen por qué terminar mal".

Antonio ha asegurado que su relación con Olga Moreno es buena: "Nos tenemos un respeto y un cariño y eso va a seguir manteniéndose en el tiempo, no hay ninguna historia de lo que se está vendiendo y contando. No hay nada destruido" y que toda su familia está bien: "Estamos todos fenomenal y estamos todos bien, hoy es mi día y me apetece disfrutar del día con mi familia y ayer estuve con Marta en Madrid. Está todo bien".

Para terminar, Antonio ha dejado claro que su situación personal es positiva, tiene a su pareja, a su familia y está todo bien, por lo que ha desmentido todas las polémicas en las que se ha visto involucrado desde hace meses: "Se habla mucho, se especula mucho, está todo aclarado, no sigamos arañando. No es una situación anormal, lo anormal es separarse y terminar enfadándose".

Viva la vida ha desvelado la que seguramente se convierta en una de las imágenes más comentadas de la semana. . Si ayer veíamos las primeras imágenes de Marta Riesco y Antonio David paseando juntos por la calle como pareja, hoy le ha llegado el turno a Olga Moreno. Antonio David celebraba ayer su cumpleaños con su novia en Madrid para horas después trasladarse hasta Málaga y hacer lo propio con su familia.

Según las informaciones que llegan hasta 'Viva la vida', unos amigos de Antonio David le habrían preparado al excolaborador una fiesta de cumpleaños a la que en principio, tal y como aseguraba ayer Raquel Bollo, Olga Moreno no pensaba ir. Pero parece ser que la modelo sevillana ha cambiado de opinión... Durante el directo de 'Viva la vida' hemos visto unas imágenes que han dejado a los colaboradores del programa boquiabiertos: Olga Moreno y Antonio David posaban ante la prensa juntos. Ambos aparecían dirigiéndose a la fiesta de él en compañía de su madre y con gran complicidad.

En la imagen vemos cómo Olga, que mantiene una gran relación con la que ya es su exsuegra, agarra con cariño del brazo a la madre del exguardia civil, que sonriente coge a su madre por el otro brazo. Una imagen sorprendente e "innecesaria" en opinión de algunos de los colaboradores del programa: "Tendría sentido que apareciesen con la hija que tienen en común pero, ¿qué sentido tiene que aparezcan con la madre de Antonio David si ya están separados?