Demostrando una vez más su unión con su madre, Alejandra Rubio ha querido arropar a Terelu Campos en la entrega de los míticos 'Premios Naranja y Limón, donde la colaboradora ha recibido el 'Premio Limón' por haber mostrado su lado más amargo con la prensa durante el último año, dificultando en ocasiones con su 'acidez' el trabajo de los reporteros que siguen cada uno de sus pasos.

Una noche muy especial en la que la nieta de María Teresa Campos se reencontró con Carmen Borrego tras su desencuentro televisado por las declaraciones de Alejandra sobre la boda de su primo José María Almoguera. Tan sincera como de costumbre, la joven aseguraba que su tía había estado enfadada durante el gran día de su hijo. Unas declaraciones que no sentaban nada bien a la colaboradora que, molesta, negaba a su sobrina pero evitaba echar más leña al fuego en este nuevo encontronazo público con ella después de varios meses de paz en la familia.

Lejos de haber cierto resquemor en el ambiente, Alejandra se mostró de lo más sonriente cuando le comentamos que se iba a encontrar con su tía: "Pues muy bien. Buen rollo" apuntaba, asegurando que no volarían las gambas pero dejando claro que tampoco tiene mucho que aclarar con Carmen: "Tengo hambre. Voy a comer que hay que alimentarse. Con mi tía todo muy bien pero no creo que hablemos aquí".

Y si con su tía se ha mostrado pacífica no podemos decir lo mismo de Kiko Hernández, a quien no ha dudado en revelar que le daría uno y "100" Premios Limón. "Mi madre puede decir lo que quiera de él, que le tiene cariño, pero yo no opino. Paso palabra" afirma dejando claro que el colaborador no es santo de su devoción y que, aunque "pasa bastante de sus comentarios" no se tomaría nada con él para limar asperezas: "Yo no tengo que arreglar nada, así que no, seguramente no". "Quiero pensar que no dice las cosas para hacer daño, creo que es televisivamente. Es su personaje y su papel" añade en unas declaraciones que no sentarán nada bien a Kiko.