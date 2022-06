Nuevo varapalo legal contra Ivonne Reyes. Y es que el Juzgado de Violencia contra la Mujer ha declarado inocente a Pepe Navarro de la denuncia de la venezolana por acoso y amenazas después de que el presentador la tachase en televisión de "miserable", "indigna", "sinvergüenza" o "jeta", tildando la demanda de "ridícula" y "desproporcionada".

Una derrota tras la que Ivonne se pronunciaba a través de sus redes sociales, dejando claro que lejos de estar "hundida" como se apuntó en diferentes medios de comunicación, se siente "orgullosa": "Para mí es un triunfo haber llegado hasta aquí porque esta es la única denuncia de las muchas que he interpuesto ante la Policía que es derivada al Juzgado de violencia sobre la mujer". "Aunque el acusado haya sido absuelto seguiré luchando para que se haga justicia, por mi integridad personal y para defender mis derechos fundamentales, mi honor y mi dignidad" asegura.

Ahora os ofrecemos las primeras declaraciones de Ivonne tras este varapalo judicial frente a Pepe Navarro. La venezolana, tranquila y fuerte, advierte que está "cansada pero no muerta" y manda un recado al presentador: "No voy a tirar la toalla. Queda Ivonne para rato".

- CHANCE: ¿Cómo estás?

- IVONNE: Bien, estoy bien. Me encantaría llorar, pero me cuesta mucho y no he llorado, estoy bien.

- CH: Te hemos visto con tu hijo Alejandro. ¿Cómo está? ¿Le ha dado pena tu derrota contra su padre?

- IVONNE: No, a ver. So voy a aclarar: aquí no ha ganado nadie ni ha perdido nadie. Yo he puesto una denuncia, tuvimos el juicio, no me lo esperaba que la admitieran y menos en el juzgado de violencia contra la mujer. Para mí, es un gran paso. Realmente si hubiese sido lo contrario, me hubiesen demandado a mí, yo hubiese perdido. En este caso, ni ha ganado ni ha perdido.

- CH: Una vez se admite esa demanda, estás más aliviada.

- IVONNE: Sí, muchísimo, mucho. las personas que han pasado por todo esto y siguen pasando, entenderán de lo que hablo. Es un tema complejo si no los has vivido.

- CH: Si no me equivoco, ha sido una jueza la que ha dictaminado sentencia.

- IVONNE: Exacto. Entre los siete u ocho insultos que conté, en un programa en directo, no lo ve. Tendré que informarme mejor, no lo entiendo pero bueno.

- CH: ¿Te ha dado rabia?

- IVONNE: No. lo primero es que no esperaba que me admitieran, desde el noventa y nueve, que metí una de las primeras, no sé cuántas tengo. Que esta la admitieran, para mi, es un gran paso.

- CH: ¿Crees que le va a subir el ego a Pepe Navarro? Para él si es una victoria.

- IVONNE: Fenomenal, que lo celebre. Está bien, si eso es una victoria, está bien. Yo tengo otro concepto de la vida, yo estoy tranquila y hay que ser valiente y continuar. Animo a todas las personas que sigan, si tienen una duda, que no duden, vayan y denuncien.

- CH: Decías en tu post que vas a seguir adelante. Desde la ignorancia, ¿queda un paso más judicial por hacer?

- IVONNE: Cualquier cosa, cualquier detalle, para mí, me siento vejada. ¿Cómo te sentirías si te insultan en directo en un programa o en la calle? No entiendo mucho, tendría que estudiar, no soy letrada ni mucho menos. No entiendo esas leyes. Rabia no, la verdad que para mí es un gran paso y si hay otros pasos que dar, mañana tengo reunión con la abogada.

- CH: No está dictaminado todo. Si tienes cita con la abogada es porque se puede hacer algo más.

- IVONNE: Obvio, sí, claro. Me voy a informar. Pensaba que eso eran insultos pero no según la ley, no son insultos. Podemos decir lo que queramos a todo el mundo, no te preocupes que no pasa nada.

- CH: Cuando tienes seguro de que lo vas a hacer es porque te aseguran de que va a tener consecuencias penales para Pepe Navarro.

- IVONNE: a no es si es consecuencias penales o no, es que ya hay un momento como hombre, mujer, ser humano, persona, no podemos permitir dejar que todo el mundo diga lo que quiera en cualquier momento, sin ninguna base. De verdad, esto quedó aquí y yo insisto y le digo a todas las personas que sientan que les están insultando, que denuncien, ya se verá. La ley marca otra cosa pero si hay que seguir, se sigue. Lo que no podemos es tirar la toalla, eso no lo voy a hacer. Nunca lo he hecho.

- CH: Esta inclinación de la balanza hacia Pepe Navarro, ¿Te repercute en algo?

- IVONNE: Nada. Aquí no gana nadie ni pierde nadie, en el supuesto negado hubiese ganado yo. Se sentó en el juzgado de violencia contra la mujer, se sentó hora y media. Si no, no se hubiese sentado allí.

- CH: ¿Es tal el rechazo que sientes al presentador que pediste un biombo en sala judicial?

- IVONNE: No me apetece verle la cara. No es rechazo o repudio, es que llega un momento en que para qué. No tenemos, si hubiese relación o conversación de personas normales vale, pero para qué. Un poquito desagradable.

- CH: Tienes ganas de acabar todo esto, te veo agotada.

- IVONNE: Agotada estoy. Cuando estamos con los medios de comunicación estamos con una sonrisa, un traje, declaraciones. Esto es el día a día que vivimos todos los que estamos detrás de cámara cuando no somos personajes, como tú, como él, como todos.

- CH: Ese yo interno va por dentro, es luchar por tus valores como mujer, por tus valores como madre.

- IVONNE: Como mujer, como ser humano, como persona y no solamente por mí, porque solo me lo debo a mí y por otras personas que, tal vez, no saben por dónde salir. Hay un camino, no hay que tirar la toalla. Nada más.

- CH: Gracias por atenderme.

- IVONNE: No salgo huyendo, no tengo por qué escóndeme, yo no. hacer fiestas, drama, no. cansada si estoy, eso sí. Se me nota. La verdad es que, por favor, si tienen que denunciar, denuncien. Si tienen dudas, pregunten. Hay gente que ayuda, hay profesionales con mucho conocimiento. Porque alguien diga x, se puede continuar. Hay que informarse, leer. No se dejen amedrentar por nadie.

- CH: ¿Es Pepe Navarro el hombre que más inferior te ha hecho sentir como mujer?

- IVONNE: No, qué va. Ha querido, pero la fuerza y la fortaleza la llevas por dentro. Tengo salud, tengo un hijo, tengo una familia maravillosa y con la verdad por delante y sin mentiras.

- CH: Estás preparada por si sale Eva Zaldívar a hablar, imagino que un brindis habrán hecho hoy.

- IVONNE: Cinco, diez, salud. Mucha salud. Les deseo mucha salud, todo lo que deseas se devuelve.

- CH: ¿Si te lo encuentras por la calle le dirías algo?

- IVONNE: No, estoy agotada. Yo tiro de las redes y los medios de comunicación porque me han arropado mucho. Gracias a los medios, a la policía. Creo en la ley y seguiré creyendo.

- CH: ¿Queda algo judicial con Pepe navarro o esto ya es el fin?

- IVONNE: Ojalá sea así. Si queda algo más, aquí estoy. Estoy cansada pero no estoy muerta. Ivonne queda para rato. Esto es terapia pura y dura, como para no estar cansada. Gracias.