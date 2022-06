Pipi Estrada ha vuelto a la esfera pública de la mano de 'Sálvame Diario' y lo cierto es que está dando mucho de qué hablar, sobre todo por su enfrentamiento con la familia Campos, en concreto con Terelu, a la que tiene que pagarle una indemnización por una demanda que ganó la presentadora hace años.

Tras un tweet en el que el periodista comparaba la sentencia del Cuco con la que tiene él con Terelu Campos... la familia Campos ha explotado. Recordemos que Pipi exponía públicamente que: "El cuco por mentir y tapar a un asesino 15000 euros a mi por escribir que la primera noche lo hicimos 9 veces en la suite María Teresa Campos 30 mil más costas y todos los intereses una crueldad esos 73 mil euros q tengo q pagar. Que impotencia".

Alejandra Rubio

Hemos hablado con Alejandra Rubio y ha calificado el mensaje de Pipi sobre su madre como fuera de lugar: "Un poquito", además nos confiesa que no está al tanto de si María Teresa Campos ha recibido una oferta de trabajo para subirse a los escenarios: "No sé, yo no me he enterado". Eso sí, de ser cierto, apoyaría a su abuela en esta nueva etapa: "Sí, claro que sí".

La joven agradece a Carmen Borrego que se encargue de ser la manager de su abuela: "Ay, a mí me parece fenomenal, si es que yo no me quiero meter más en esto". De esta manera, le parece bien que su tía haya rectificado y continúe llevando la agenda laboral de maría teresa campos: "Claro que sí".

Alejandra agradece a Jorge Javier Vázquez las palabras que le ha dedicado valorando su sinceridad: "Ay, pues se lo agradezco muchísimo, claro que sí" y nos asegura que siempre ha sido sincera y no dejará de serlo: "Bueno, siempre soy muy sincera y voy a seguir siéndolo".