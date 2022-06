Socialité ha logrado convertirse con el paso de los meses en uno de los referentes de la prensa del corazón en nuestro país. El descanso del fin de semana de Sálvame (que no se emite ni el sábado ni el domingo por la tarde) hizo que Mediaset le encargara a La Fábrica de la Tele otro formato que pudiera mantener el interés de la audiencia y que, después del cambio de Viva la Vida, permitiera a la cadena llenar de temas del corazón la única franja horaria que no tenía este tipo de contenido en las principales horas de emisión. Fue así como nació Socialité. Un programa que ha ido creando polémica tras polémica.

Pero que también ha tenido sus éxitos. Y eso es innegable y es algo que agradece hasta la presentadora del formato.

Socialité lleva en antena desde 2017. Se trata de un programa presentado por María Patiño en el que se trata la vida de famosos y personajes televisivos. Está dirigido por David Linares y es presentado por María Patiño. La presentadora sustituta es Nuria Marín. También han ocupado este puesto de manera esporádica Chelo García-Cortés, Giovanna González y Javier de Hoyos.

Pero en sus informaciones no todo es corazón y morbo. También hay hueco para reportajes que llena el alma y emocionan por sus historias. Loly Álvarez ha estado a punto de perder la vida. Así lo ha confesado ella misma en una entrevista exclusiva para 'Socialité'. Fue ella quien, el viernes 3, en torno a las 19.30h de la tarde, llamó destrozada a la redacción para hablar de lo sucedido: "Llevo pasando los seis meses más horribles de mi vida", es parte de su relato.

Pero, ¿qué le ha ocurrido? La famosa habría recibido una mala noticia que habría truncado su futuro. En Navidad le pronosticaron una grave enfermedad, aunque no especifica cuál. Eso sí, nos informa de que el primer pronóstico que le dieron fue grave: "Me dijeron que tenía los días contados". Por suerte, el tratamiento ha sido muy efectivo y, seis meses después, Loly se encuentra bastante mejor. "La vida es maravillosa y solamente te das cuenta cuando estás a punto de perderla. Yo he necesitado muchísimo tiempo para necesitarlo", reflexiona la cantante en Socialité.

Loly Álvarez llegó al estrellato gracias al éxito de la canción popularizada por Tamara ´No cambié´. Esta explosiva rubia aseguró ser la verdadera voz que interpretaba este hit musical. Una vez subida al carro de la fama, Loli Álvarez no desaprovechó la oportunidad de convertirse en famosa y su enemistad con Tamara la aupó como personaje famoso.

El bajón de su popularidad fue compensado con sus cirugías estéticas, que dieron mucho que hablar. Finalmente, Álvarez volvió a la palestra como víctima de las estafas del polémico abogado Rodríguez Menéndez. Actualmente, está retirada del mundo de los famosos y solo se conocen en ellas tareas benéficas.