En un momento de su vida en el que está intentando retomar las riendas de su futuro y disfrutar de sus proyectos profesionales en los que la interpretación y la gimnasia están más presentes que nunca, Almudena Cid se ha convertido en una de las embajadoras de la nueva línea de productos de la marca de cosmética, Mary Kay.

Cada día más recuperada de la inesperada separación de Christian Gálvez, Almudena confesó que durante su matrimonio con el presentador se centró demasiado en él dejándose de lado a ella misma: "Me eché en falta a mí y ahora me he dado cuenta que tengo que recuperarme a mí".

La ex gimnasta explica que el sentimiento de soledad que ha experimentado ya lo vivió hace años en el deporte: "Mi momento lo estoy superando y gestionando gracias a que dentro del deporte viví algo parecido, la soledad, el rechazo... lo viví en el deporte ya y no es tan ajeno, en la vida existe esto". Sin ganas de volver a enamorarse por el momento, Almudena no quiere ni oír hablar de Christian Gálvez y su nueva vida al lado de la periodista Patricia Pardo: "Paso Palabra" sentenció al respecto.

Con sus metas muy claras, Almudena está decidida a recuperarse cuanto antes para poder recuperar la felicidad y tranquilidad en su vida: "Con quien tengo que estar bien es conmigo, a quien tengo que conocer bien es a mí, a quien tengo que cuidar y mimar es a mí". Ajena a todos los rumores que la relacionan con algunos de sus compañeros de profesión, la actriz se mostró rotunda al respecto: "Es que me da igual. Es que son mis compañeros. Estoy feliz, todos me han arropado. En este dolor he vivido tanta belleza que la vida es así".

"He estado un tiempo sobreviviendo y ahora estoy viviendo. ¡Disfrutar es ahora el siguiente paso!" confiesa Almudena Cid en las páginas de la revista InStyle, reconociendo lo mal que lo pasó tras su separación de Christian Gálvez el pasado mes de diciembre pero haciendo suyo el dicho de 'no hay mal que 100 años dure ni cuerpo que lo soporte'.

Refugiada en su familia y sus amigos más cercanos y admitiendo que su trabajo en el teatro ha sido su "mejor terapia" en sus peores momentos - como la confirmación de la relación que su exmarido mantiene con Patricia Pardo - la actriz recupera la sonrisa y empieza de cero una nueva vida tras su dolorosa ruptura con el presentador después de casi 15 años de amor.

"Comprendes que se necesita tiempo para aclarar las cosas" explica la exgimnasta en su última entrevista. Y, demostrando que era precisamente tiempo lo que conseguiría que volviese a ser la misma de siempre, Almudena ha dado un paso de gigante un mes después de llevarse sus pertenencias de la casa que compartió con Christian a las afueras de Madrid.

Y es que la vitoriana se ha instalado por fin en el loft de Móstoles que el presentador incluyó en el acuerdo de su divorcio, firmado de mutuo acuerdo el pasado mes de marzo. Un piso valorado en 225.000 euros en el que Almudena inicia ahora una nueva e ilusionante etapa, y del que ya ha realizado la mudanza.