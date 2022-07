La relación de Alejandro con Tania ha sido una de las situaciones más comentadas de Supervivientes. Son muchos los seguidores del programa que tachan el noviazgo de ambos como algo tóxico.

Además, Alejandro ha manifestado tener muchas dudas sobre si Tania le será fiel ahora que está fuera del concurso. Ya se lo hizo saber cuando ella fue expulsada y ahora se ha confesado en una íntima conversación con Anabel Pantoja. “Si están ligando, hasta luego”, entona la superviviente mientras su compañero le trasmite su miedo de que su novia pueda ligar con alguien fuera o que alguien pueda fijarse en ella, mientras Anabel intenta tranquilizarle: “Es normal, no te tienes que cabrear”. “La noche te hace conocer a otras personas, puedes coincidir con una persona que hables con ella y crees un feeling”, cree él, pero la sobrina de Isabel Pantoja reacciona a esto: “Ella quiere tener niños contigo, tienes que mirar todas esas cosas. Si no lo piensa es que no es inteligente o no quiere estar contigo, pero si quiere estar”.

Tania Medina, en el plató de 'Conexión Honduras' tras escuchar la conversación entre ellos, desvela a Ion Aramendi si le molesta que su pareja diga eso: “No, al contrario. No es para alarmarse, creo que Alejandro está solo, él le da vueltas a todo. Me encantaría tranquilizarlo”. Y añade una reflexión: “Tania entra y sale cuando y donde quiere, por eso soy una mujer libre”.

La dura confesión de Marta Peñate en Supervivientes

La gala de Supervivientes nos ha dejado de todo: expulsiones, lesiones, reencuentros... Peor uno de los momentos más interesantes a ola par que duros fue la prueba de la rueda, en la que Ignacio de Borbón y Marta Peñate compitieron por ver quién sería el líder de la semana. Ambos se colgaron de una especie de noria giratoria, la cual funcionaba a una velocidad considerable, y permanecieron en ella durante 15 minutos. Todo un récord de tiempo, que nunca se había batido en todas las ediciones del reality de Mediaset. Como recompensa, ambos dos lograron conseguir el tan ansiado collar de la inmunidad, por lo que los dos serán líderes durante esta semana, y, por tanto, tendrán el poder de nominar a un superviviente para que abandone la isla.

Pero el momento más emotivo llegó cuando terminó la prueba. Peñate, rota en lágrimas, se aproximó a Lara Álvarez y esta le preguntó que por qué lloraba tanto. Esta contestó: "Cuando estaba ahí arriba abrazada al palo me imaginaba que era mi abuelo, la persona que más quiero, que falleció recientemente en cuidados paliativos", indicó la canaria.