Risto Mejide y Laura Escanes forman uno de los matrimonios más flamantes y comentados de todo el panorama español. La pareja se ha ganado el calor popular a pesar del carácter que pueda mostrar el presentador en la televisión. Mantuvieron un noviazgo y se casaron seguros de su amor. Todo parecen ser alegrías en la vida de Laura Escanes. Después de recibir un reconocimiento en la primera gala de los premios Ídolo, la influencer trata de vivir con naturalidad y contar su día a día en redes sociales. Aunque en más de una ocasión ha tenido que frenar los pies a algún seguidor que ha cuestionado su papel como madre. Y no solo eso. También su relación.

Ella misma lo confesaba hace unos días en su visita a El Hormiguero, a donde acudió con otras dos influencers y en donde contó que su día a día no es tan fácil como muchos lo pintan. Ni mucho menos. Se tiene que enfrentar a numerosas críticas incluso de quienes no les parece bien que ella esté manteniendo una relación con una persona que es mucho mayor que ella. En este sentido Escanes se ha mostrado tajante y ha asegurado que no va a dejar que nadie de las redes sociales (ni en realidad nadie que no conozca) decida lo que ella tiene que hacer con su vida.

Escanes no fue la única que habló en el programa de máxima audiencia de la televisión en nuestro país del mal que puede esconderse detrás de las críticas en redes sociales. Y es que Dulceida aseguró que tiene incluso un procedimiento penal impuesto contra quienes amenazan a la joven tanto por tener pareja como por no tenerla. Parece que cualquier excusa es buena para, apoyándose en el anonimato que ofrecen las redes sociales, cargar contra quienes en este caso no se pueden defender.