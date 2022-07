La relación de Alejandro con Tania ha sido una de las situaciones más comentadas de Supervivientes. Son muchos los seguidores del programa que tachan el noviazgo de ambos como algo tóxico.

Además, Alejandro ha manifestado tener muchas dudas sobre si Tania le será fiel ahora que está fuera del concurso. Ya se lo hizo saber cuando ella fue expulsada y ahora se ha confesado en una íntima conversación con Anabel Pantoja. “Si están ligando, hasta luego”, entona la superviviente mientras su compañero le trasmite su miedo de que su novia pueda ligar con alguien fuera o que alguien pueda fijarse en ella, mientras Anabel intenta tranquilizarle: “Es normal, no te tienes que cabrear”. “La noche te hace conocer a otras personas, puedes coincidir con una persona que hables con ella y crees un feeling”, cree él, pero la sobrina de Isabel Pantoja reacciona a esto: “Ella quiere tener niños contigo, tienes que mirar todas esas cosas. Si no lo piensa es que no es inteligente o no quiere estar contigo, pero si quiere estar”.

Alejandro se ha enfrentando en 'Tierra de Nadie' al 'Puente de las emociones'. El concursante ha roto a llorar desconsoladamente al lisar el primer peldaño: 'Paternidad'.

"La paternidad me vino muy joven. No quería ser padre, pero en el momento en el que le vi la cara mi hijo me cambió todo. Igual no he sido el mejor padre, pero si hago algo es por y para él. Yo no estaba preparado para ser padre", ha confesado entre lágrimas. "En muchas ocasiones, por dejar una vida atrás y por trabajo me fui a Canarias a vivir. También con el covid me tuve que separa de él y lo pasé muy mal".

El superviviente también ha hablado de su relación con Tania Medina y de la infidelidad de ésta: "Estoy con mucha incertidumbre y mucha inseguridad. La quiero muchísimo, pero es verdad que televisivamente ocurrió algo hace un tiempo y me ha creado mucha seguridad en mi relación. Lucho cada día para que no sea así e intentar perdonarla, o perdonarla del todo, porque al final estoy con ella. Sé que todo está bien, pero al final es una cosa que no me esperaba para nada. Ponía la mano en el fuego porque no iba a pasar y pasó".

Al llegar a la palabra perdón, Alejandro ha vuelto a romperse: "Le voy a pedir perdón a mi hijo. No me va a escuchar ni lo va a saber. Le pido perdón por si en algún momento he sido mal padre. A mis padres si he sido mal hijo. A mis exparejas si no he sido buena pareja. Le pido perdón a mi hermano si en algún momento he sido mal hermano y a mis amigos si no he sido buen amigo. También a Tania por las veces que he sido un bruto, pero nunca he hecho daño a nadie queriendo".