Paz Padilla está de nuevo enamorada. La revista 'Semana' muestra unas fotos de la actriz y su nueva ilusión. Justo cuando se cumplen dos años del fallecimiento de su marido, Paz rehace su vida. En el interior del nuevo número de 'Semana' se ve a Paz Padilla con su amigo disfrutando de un baño refrescante en las aguas de un pantano cerca de Madrid y dando rienda suelta a su amor.

¡Paz Padilla enamorada de nuevo! Así es Fran Medina, el fotógrafo que le ha devuelto la ilusión por el amor https://t.co/fzvOc9FxQj pic.twitter.com/Vqs6tZzXCP — Lecturas (@Lecturas) 13 de julio de 2022

Según la revista, la humorista pasó un excepcional día, relajada como hacía mucho no se la veía, en compañía de este amigo especial, cuyo nombre, según la misma información, es Fran Medina, un fotógrafo con una larga trayectoria profesional y al que Paz conoce desde hace tiempo.

Según la revista, su amistad se remonta a tiempo atrás, por lo que es difícil saber cuándo saltó la chispa entre ellos exactamente. Lo que sí se sabe es que compartieron la Feria de Abril juntos.

Desconocíamos si la nueva pareja de la humorista se había pronunciado a cerca de su nueva relación, pero todo apunta a que Fran Medina no está pasando por su mejor momento otras hacerse oficial la relación. Medina ha confesado en una nota de prensa que él mismo ha enviado a los medios de comunicación, padecer "estrés y pánico" tras salir a la escena pública. El Guardia Civil considera que no se ha respetado su anonimato y dice no entender el por qué de que su nombre haya trascendido.