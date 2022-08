Omar Sánchez podría tener un nuevo amor tras la ruptura con Anabel Pantoja. Aunque el canario y la andaluza no acordaron volver a estar juntos tras el paso de ella por Supervivientes, sí parecía haber una puerta abierta a la reconciliación. Sin embargo, Anabel encontró el amor en el concurso con Yulen y el que aún es su marido conoció a una chica en Valencia con la que se está conociendo. Ella es Raquel Lozano y fue concursante de Gran Hermano (formó parte del triángulo amoroso de Suso y Sofía Suescun).

Anabel Pantoja no se esconde y se ha dejado ver junto a Yulen por las calles de Madrid. Mucho se ha hablado sobre qué pensaría su anterior pareja, Omar Sánchez, sobre este asunto, pero ahora ha salido a la luz que él tiene un nuevo amor. Hace 48 horas, Omar acababa con todos los rumores y aseguraba que estaba conociendo a Raquel Lozano aunque dejaba una puerta abierta a una posible reconciliación amistosa con Anabel Pantoja.

La exconcursante de Gran Hermano ha asegurado estar "muy ilusionada” y ha aclarado que cuando Alba Carrillo da la noticia en la televisión no eran todavía pareja, pero que ahora sí se están conociendo. Marta López, sin embargo, asegura que Raquel y Omar todavía no son pareja, pero que sí están muy contentos e ilusionados.

¿Qué opina Omar de la relación de Anabel?

El 'Negro' aseguró que "ahora no es posible una amistad porque eso requiere tiempo para que se asimilen muchas cosas. Te deseo lo mejor". "No voy a dejar de quererte, pero ahora nuestros caminos se han separado y quizá en un futuro podamos tener esa amistad". Anabel respondió con un escueto: "Lo que tú decidas, yo lo acato", para justo después fundirse los dos en un abrazo.

Además, el canario también tuvo buenas palabras para Yulen: "Lo veo un tío súper noble, como yo. Quiero que sean felices y que disfruten como has disfrutado conmigo. No les deseo ningún mal y yo también encontraré a alguien que me quiera tanto", indicó.